QUASE ATROPELOU A VÍTIMA

Vídeo: homem pede água a idoso e furta carro na garagem

Enquanto o morador, de 88 anos, entrava em casa para atender ao pedido de água, o suspeito entra no carro

Vinicius Lemos - Especial para o EM
26/11/2025 20:28

Vídeo: homem pede água a idoso de 88 anos e furta carro da vítima
Vídeo: homem pede água a idoso de 88 anos e furta carro da vítima crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Um idoso de 88 anos teve o carro furtado na tarde dessa terça-feira (26/11), depois de buscar um copo de água para o ladrão. O crime ocorreu na cidade de Uberlândia e foi flagrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a ação do bandido, que se aproxima da vítima logo após o idoso guardar o carro na garagem de casa, na rua Maximiliano Carneiro, no Bairro Luizote de Freitas.

O ladrão teria pedido um corpo de água ao morador, que se prestou a ajudar. Enquanto o idoso entra na casa para buscar a água, o suspeito entra no carro e dá partida.

O idoso ainda tenta impedir o furto, mas o criminoso acelera e quase o atropela. A polícia investiga o caso.

