Corpo de menino de 5 anos que caiu de prédio será velado nesta sexta (28)
Matthew Cruz Mussa caiu da janela do banheiro, a única que não tinha tela de proteção. Caso comovente aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
Matthew Cruz Mussa, menino de 5 anos de idade que morreu ao cair de uma janela do 12º andar, será velado nesta sexta-feira (28/11) em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, a partir das 18 horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A despedida ocorrerá na Sala I da Funerária LIV, no centro da cidade. O sepultamento será feito no Cemitério São José neste sábado.
Leia Mais
O acidente aconteceu ainda na manhã desta sexta-feira em uma torre do Residencial Mirante dos Ventos, em Uberlândia (MG). Segundo informações do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, Matthew estava sozinho em casa no momento da queda, por volta das 7h25.
Conforme relatado à equipe dos bombeiros, o apartamento tinha telas de proteção em todas as janelas, exceto no banheiro, onde o menino pegou uma mesinha e uma cadeira e chegou à janela.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) examinou o menino e confirmou que ele tinha “ferimentos incompatíveis com a vida”, confirmando a morte ainda no condomínio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A síndica do condomínio, Roberta Fernandes Crosara, descreveu o acidente como uma tragédia e a “situação mais grave” do condomínio, que está “em choque”. Segundo ela, Matthew estava sozinho em casa enquanto a mãe estava na academia. “E a criança, ao que percebeu, provavelmente foi procurar a mãe. Debruçando na janela, ela provavelmente escorregou e caiu a uma altura de 12 andares, em torno de 40 metros de altura, vindo a óbito no local”, explicou.