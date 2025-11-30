Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Jornalista tem a chave do carro roubada por ciclista em área nobre de BH

Vítima relatou ter sido alvo de machismo, uma vez que o homem se achou superior a ela, discutiu e depois fugiu com a chave do veículo no bolso

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/11/2025 19:38

compartilhe

SIGA
x
Jornalista tem a chave do carro roubada por ciclista na Av. Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (3011)
Jornalista tem a chave do carro roubada por ciclista na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (30/11) crédito: Freepik/Imagem ilustrativa

A jornalista Ana Ester teve a chave do carro roubada por um ciclista na Avenida Afonso Pena, altura do número 3.328, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no final da tarde deste domingo (30/11). Ela alega que o incidente foi motivado por machismo, uma vez que eles discutiram e usou um tom superior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ana descreveu o agressor como um "cara grande, alto, branco” com aspecto de “playboy", que teria se aproveitado de sua condição de mulher, "frágil perante ele”, pois se considera uma pessoa magra, pequena e baixa, comparada a ele, além de estar com o pé machucado. Segundo a jornalista, o ciclista pegou a chave de seu carro e se recusou a devolvê-la.

Leia Mais

A vítima conta que o homem estava subindo a avenida no sentido Mangabeiras, quando a situação inesperada aconteceu. Ela relatou, ainda, que ele disse que só devolveria o pertence caso ela apresentasse algum documento. Como ela se recusou, ele guardou a chave no bolso e foi embora.

“É uma loucura isso. Eu em frente ao meu carro, o cara pega a chave na minha cara, na tora, e fala que não vai me devolver. Na minha opinião, isso é uma violência à mulher. Ele fez isso por isso, porque ele se sente maior. Essa é a questão”, disse com indignação.

Outro homem, que observou a situação, foi atrás do ciclista que, ao perceber a movimentação, fugiu no sentido Centro. O roubo ocorreu por volta das 17h30 e a jornalista desabafou que, além de ter sido roubada e alvo de machismo, ela ainda precisará desembolsar cerca de R$ 700 para fazer uma cópia da chave, já que não possui uma reserva.

A vítima disse que o filho acionou a polícia, mas até o momento da da publicação da matéria, nenhuma viatura havia comparecido para colher o seu depoimento. Ana informou que seu filho procurou os guardas municipais, que teriam dito que a polícia estava fazendo uma varredura. No entanto, um carro de polícia passou e não parou, mesmo após ser chamado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar (PM) e foi informada que, até o momento, não havia sido acionada para o caso.

Tópicos relacionados:

bh roubo violencia-contra-mulher violencia-de-genero

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay