Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA

Chuva permanece em BH? Veja a previsão para esta terça (2/12)

De acordo com a Defesa Civil da capital, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C; a máxima pode chegar na casa dos 30°C, com umidade em torno de 45%

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 07:51

compartilhe

SIGA
x
Chuva forte escurece a manhã entre o Bairro São Pedro e a Savassi, no Centro-Sul de BH
Chuva forte nesta manhã de terça-feira (2/12) em Belo Horizonte crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média em Belo Horizonte conforme a meteorologia. No auge do período chuvoso, que começou em meados de setembro, o mês já começou cumprindo a previsão. Até às 6h desta terça-feira (2/12), algumas regiões já contabilizaram grande volume de precipitações e deve registrar ainda mais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva moderada a forte.

Ainda de acordo com a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 6h45. A máxima pode chegar na casa dos 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 45%.

Leia Mais

Mínimas registradas por regional em 2/12

  • Barreiro: 17,7 °C, às 6h25.
  • Centro-Sul: 17,6 °C, às 6h45.
  • Venda Nova: 19,4 °C, às 3h15.

A média climatológica para o município em dezembro é de 339,1 milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para o mês. A Região Leste ocupa o segundo lugar do ranking com 30,4 - 9% do total previsto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de segunda e 6h desta terça (2/12)

  • Barreiro: 15,3 (4,5%)
  • Centro Sul: 15,2 (4,5%)
  • Hipercentro: 8,4 (2,5%)
  • Leste: 9,4 (2,8%)
  • Nordeste: 24,6 (7,3%)
  • Noroeste: 24,4 (7,2%)
  • Norte: 24,6 (7,3%)
  • Oeste: 31,6 (9,3%)
  • Pampulha: 10,4 (3,1%)
  • Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h do dia 2:

  • Barreiro: 15,3 (4,5%)
  • Centro-Sul: 25,5 (7,5%)
  • Hipercentro: 9,4 (2,8%)
  • Leste: 30,4 (9,0%)
  • Nordeste: 24,8 (7,3%)
  • Noroeste: 24,4 (7,2%)
  • Norte: 24,6 (7,3%)
  • Oeste: 40,2 (11,9%)
  • Pampulha: 10,6 (3,1%)
  • Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay