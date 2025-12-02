Chuva permanece em BH? Veja a previsão para esta terça (2/12)
De acordo com a Defesa Civil da capital, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C; a máxima pode chegar na casa dos 30°C, com umidade em torno de 45%
Dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média em Belo Horizonte conforme a meteorologia. No auge do período chuvoso, que começou em meados de setembro, o mês já começou cumprindo a previsão. Até às 6h desta terça-feira (2/12), algumas regiões já contabilizaram grande volume de precipitações e deve registrar ainda mais.
Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva moderada a forte.
Ainda de acordo com a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 6h45. A máxima pode chegar na casa dos 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 45%.
Mínimas registradas por regional em 2/12
- Barreiro: 17,7 °C, às 6h25.
- Centro-Sul: 17,6 °C, às 6h45.
- Venda Nova: 19,4 °C, às 3h15.
A média climatológica para o município em dezembro é de 339,1 milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para o mês. A Região Leste ocupa o segundo lugar do ranking com 30,4 - 9% do total previsto.
Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de segunda e 6h desta terça (2/12)
- Barreiro: 15,3 (4,5%)
- Centro Sul: 15,2 (4,5%)
- Hipercentro: 8,4 (2,5%)
- Leste: 9,4 (2,8%)
- Nordeste: 24,6 (7,3%)
- Noroeste: 24,4 (7,2%)
- Norte: 24,6 (7,3%)
- Oeste: 31,6 (9,3%)
- Pampulha: 10,4 (3,1%)
- Venda Nova: 14,2 (4,2%)
Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm
Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h do dia 2:
- Barreiro: 15,3 (4,5%)
- Centro-Sul: 25,5 (7,5%)
- Hipercentro: 9,4 (2,8%)
- Leste: 30,4 (9,0%)
- Nordeste: 24,8 (7,3%)
- Noroeste: 24,4 (7,2%)
- Norte: 24,6 (7,3%)
- Oeste: 40,2 (11,9%)
- Pampulha: 10,6 (3,1%)
- Venda Nova: 14,2 (4,2%)
Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm