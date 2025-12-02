Chuva permanece em BH? Veja a previsão para esta terça (2/12)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média em Belo Horizonte conforme a meteorologia. No auge do período chuvoso, que começou em meados de setembro, o mês já começou cumprindo a previsão. Até às 6h desta terça-feira (2/12), algumas regiões já contabilizaram grande volume de precipitações e deve registrar ainda mais.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva moderada a forte.

Ainda de acordo com a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 6h45. A máxima pode chegar na casa dos 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 45%.

Mínimas registradas por regional em 2/12

Barreiro: 17,7 °C, às 6h25.

Centro-Sul: 17,6 °C, às 6h45.

Venda Nova: 19,4 °C, às 3h15.

A média climatológica para o município em dezembro é de 339,1 milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para o mês. A Região Leste ocupa o segundo lugar do ranking com 30,4 - 9% do total previsto.

Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de segunda e 6h desta terça (2/12)

Barreiro: 15,3 (4,5%)

Centro Sul: 15,2 (4,5%)

Hipercentro: 8,4 (2,5%)

Leste: 9,4 (2,8%)

Nordeste: 24,6 (7,3%)

Noroeste: 24,4 (7,2%)

Norte: 24,6 (7,3%)

Oeste: 31,6 (9,3%)

Pampulha: 10,4 (3,1%)

Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h do dia 2:

Barreiro: 15,3 (4,5%)

Centro-Sul: 25,5 (7,5%)

Hipercentro: 9,4 (2,8%)

Leste: 30,4 (9,0%)

Nordeste: 24,8 (7,3%)

Noroeste: 24,4 (7,2%)

Norte: 24,6 (7,3%)

Oeste: 40,2 (11,9%)

Pampulha: 10,6 (3,1%)

Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm