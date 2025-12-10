Chuva e semáforos em flash complicam trânsito em importante avenida de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Semáforos em flash complicam o trânsito na Avenida Antônio Carlos, nos dois sentidos do cruzamento com a Rua Major Delfino, no bairro São Francisco, na manhã desta quarta-feira (10/12).

6h56 Av Antônio Carlos - Trânsito lento, sentido bairro-centro, entre a v Santa Rosa e o Vdt São Francisco. pic.twitter.com/IFRhF7P2Td — BH Mobilidade (@BHMobilidade) December 10, 2025

Mais a frente, o semáforo do cruzamento com a Rua Viana do Castelo funciona normalmente, mas não impede o congestionamento na avenida e caos na Rua Major Delfino, uma vez que ali passam algumas linhas de ônibus.

A confusão no trecho também implica na passagem dos ônibus e táxis que usam o corredor do Move na avenida. Com o agravo da chuva, o trânsito fluía com lentidão nos dois sentidos por volta de 6h30.

No sentido Centro, o trânsito melhora a partir do Viaduto São Francisco, mas, segundo o Google Maps, há lentidão nesse sentido entre a portaria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o cruzamento em questão.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a BHTrans e aguarda retorno.

Previsão do tempo

A meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.