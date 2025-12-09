Mais de 350 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Trezentos e noventa municípios de Minas das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul de Minas, Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Central Mineira estão sob alerta para tempestade e queda de granizo com grande risco de alagamentos, queda de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.

Com previsão de chuva intensa de até 100 mm/dia e ventania de até 100 km/h), o alerta laranja emitido nesta manhã (9/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai valer entre as 10h desta quarta-feira (10/12).

Em outro alerta, também emitido pelo órgão, chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h podem atingir outras 390 cidades mineiras com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo vai atingir municipios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste de Minas.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta laranja

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Arantina

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Divinésia

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Maripá de Minas

Marmelópolis

Mateus Leme

Matias Barbosa

Medeiros

Mercês

Minduri

Miraí

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Queluzito

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Geraldo

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidades sob alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Aimorés

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araguari

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Aricanduva

Arinos

Augusto de Lima

Baldim

Barão de Cocais

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Betim

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Campo Azul

Campos Altos

Canaã

Canápolis

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carmésia

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Catas Altas

Cedro do Abaeté

Centralina

Chalé

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coimbra

Coluna

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas do Norte

Conselheiro Pena

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divino

Divinolândia de Minas

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Frei Lagonegro

Funilândia

Glaucilândia

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Iapu

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibirité

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Imbé de Minas

Indianópolis

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itacambira

Itacarambi

Itamarandiba

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaúna

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lassance

Leandro Ferreira

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Luz

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Matipó

Matozinhos

Matutina

Mesquita

Mirabela

Miradouro

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Natalândia

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Preto

Paineiras

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Periquito

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Pintópolis

Piranga

Pirapora

Pitangui

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Porto Firme

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Raposos

Raul Soares

Reduto

Riachinho

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco

São Francisco do Glória

São Geraldo da Piedade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Simonésia

Sobrália

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiros

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virginópolis

Virgolândia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.