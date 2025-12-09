Mais de 350 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e granizo
Com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, o aviso emitido pelo Inmet vale até as 10h desta quarta (10)
Trezentos e noventa municípios de Minas das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul de Minas, Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Central Mineira estão sob alerta para tempestade e queda de granizo com grande risco de alagamentos, queda de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.
Com previsão de chuva intensa de até 100 mm/dia e ventania de até 100 km/h), o alerta laranja emitido nesta manhã (9/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai valer entre as 10h desta quarta-feira (10/12).
Em outro alerta, também emitido pelo órgão, chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h podem atingir outras 390 cidades mineiras com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo vai atingir municipios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste de Minas.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta laranja
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Arantina
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Vale
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Congonhas
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Divinésia
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Pains
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Queluzito
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Geraldo
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Viçosa
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Cidades sob alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Aimorés
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Araguari
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Aricanduva
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baldim
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Betim
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Campo Azul
- Campos Altos
- Canaã
- Canápolis
- Cantagalo
- Caparaó
- Capelinha
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carmésia
- Carmo do Paranaíba
- Cascalho Rico
- Catas Altas
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chalé
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Coimbra
- Coluna
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhas do Norte
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divino
- Divinolândia de Minas
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formoso
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Frei Lagonegro
- Funilândia
- Glaucilândia
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Iapu
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibirité
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itamarandiba
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaúna
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Raydan
- Juatuba
- Juramento
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Lontra
- Luisburgo
- Luislândia
- Luz
- Manga
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Maravilhas
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Mesquita
- Mirabela
- Miradouro
- Miravânia
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Naque
- Natalândia
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Serrana
- Nova União
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Preto
- Paineiras
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Periquito
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piranga
- Pirapora
- Pitangui
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Porto Firme
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Raposos
- Raul Soares
- Reduto
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Pirapama
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco
- São Francisco do Glória
- São Geraldo da Piedade
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Evangelista
- São Joaquim de Bicas
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serro
- Sete Lagoas
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tiros
- Tombos
- Três Marias
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberlândia
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virginópolis
- Virgolândia
