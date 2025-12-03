Regiões de BH registram 20% da chuva de dezembro em dois dias; veja quais
Regionais chegaram aproximadamente a marca de 70 mm; Cristiano Machado e Vilarinho tiveram alagamentos
Duas regionais de Belo Horizonte ultrapassaram 20% do volume de chuva esperado para todo o mês de dezembro em apenas dois dias, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil na noite dessa terça-feira (2/12). A Regional Oeste atingiu 21,5% da média climática, enquanto a Nordeste chegou a 20,4%. A média histórica do mês é de 339,1 mm.
Durante a noite de terça, a reportagem do Estado de Minas registrou pontos de alagamento na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Cidade Nova, devido à forte chuva que atingiu a capital.
A Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, chegou a ser interditada preventivamente pela Defesa Civil por volta das 22h, por risco de inundação. A via foi liberada cerca de meia hora depois, quando houve melhora das condições.
Acumulado de chuva (mm) até 22h50 de 2/12
- Barreiro: 60,9 (18%)
- Centro-Sul: 67,2 (19,8%)
- Hipercentro: 18,6 (5,5%)
- Leste: 50,6 (14,9%)
- Nordeste: 69,2 (20,4%)
- Noroeste: 48,6 (14,3%)
- Norte: 63 (18,6%)
- Oeste: 72,8 (21,5%)
- Pampulha: 57 (16,8%)
- Venda Nova: 63,2 (18,6%)
A Defesa Civil segue monitorando áreas de risco e pede que moradores evitem atravessar vias alagadas e redobrem a atenção durante novos episódios de chuva.