Chuva causa risco de alagamento e bloqueia via em Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou a Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em virtude das fortes chuvas registradas na noite desta terça-feira (2/12). O bloqueio foi montado por volta das 22h, em caráter preventivo, diante do risco de alagamento, mas o trânsito foi liberado cerca de meia hora depois.

A via é palco frequente de alagamentos durante temporais, devido à elevação das águas do Córrego Vilarinho, canalizado sob as pistas. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região de Venda Nova registrava chuva "extremamente forte" às 21h52 desta terça-feira.

Todas as regiões de Belo Horizonte registraram pancadas de chuva. Além de Venda Nova, as regiões Norte, Noroeste, Leste e Oeste da capital mineira também tiveram precipitações classificadas como extremamente fortes pelo órgão.

Cidades da Região Metropolitana também são atingidas por temporais. Em Betim, as chuvas causaram alagamentos em ruas do Bairro Chácaras.

Como se proteger em caso de chuva forte?



Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

