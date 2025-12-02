Assine
Tempestade e queda de granizo: todo o estado de Minas está sob alerta

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade até a manhã de quarta-feira (3/12); confira recomendações em caso de chuva

Melissa Souza
02/12/2025 11:45

No Brasil, por exemplo, estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram episódios frequentes de chuva de granizo crédito: Wikimedia Commons/ Rubbish computer

Todas as cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por tempestades, com risco de queda de granizo nesta terça-feira (2/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de quarta-feira (3/12).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de temperaturas elevadas e condições favoráveis para ocorrência de temporais em Minas Gerais. O aumento de umidade e a circulação dos ventos em baixos e médios níveis da atmosfera, podem causar chuva nas regiões do Triângulo, Sul e Zona da Mata. Na faixa norte do estado, há instabilidades que favorecem a ocorrência de chuvas pontuais. Nas demais regiões mineiras, há possibilidade de chuvas localizadas.

