Queda de árvore sob fiação deixa mais de 100 pessoas sem energia em BH

Uma árvore de grande porte caiu sob a fiação da Rua Vinte e Oito de Setembro, na altura do número 337, no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte, e deixou 112 clientes sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (2/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes foram acionadas para cortar a espécime. Por se tratar de uma fiação de média tensão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada para o desligamento da rede.

Em nota, a Companhia informou que está retirando a árvore e a previsão de restabelecimento da energia é até o meio da tarde de hoje.

A regional onde ocorreu a queda registrou forte chuva na última noite. Conforme a Defesa Civil de BH, a Região Leste contabilizou 30,4 milímetros (mm) até às 6h desta terça, o equivalente a 9% da média pluviométrica de dezembro, que é de 339,1 mm.

Balanço de chuvas em BH

