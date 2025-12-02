Assine
ESTRAGOS DA CHUVA

Queda de árvore sob fiação deixa mais de 100 pessoas sem energia em BH

Belo Horizonte tem previsão de chuvas acima da média em dezembro e tem causado estragos; 17 árvores caíram sob carros, casas e ruas na capital nas últimas 24h

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
02/12/2025 10:54

Queda de árvore deixa mais de 100 pessoas sem energia elétrica no bairro Esplanada, na Região Leste de BH
Uma árvore de grande porte caiu sob a fiação da Rua Vinte e Oito de Setembro, na altura do número 337, no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte, e deixou 112 clientes sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (2/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes foram acionadas para cortar a espécime. Por se tratar de uma fiação de média tensão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada para o desligamento da rede.

Em nota, a Companhia informou que está retirando a árvore e a previsão de restabelecimento da energia é até o meio da tarde de hoje.

A regional onde ocorreu a queda registrou forte chuva na última noite. Conforme a Defesa Civil de BH, a Região Leste contabilizou 30,4 milímetros (mm) até às 6h desta terça, o equivalente a 9% da média pluviométrica de dezembro, que é de 339,1 mm.

Balanço de chuvas em BH

Além da queda de árvore no Bairro Esplanada, entre a manhã de segunda-feira (1°/12) e a manhã desta terça, o Corpo de Bombeiros foi acionado para outras ocorrências relacionadas a chuvas em Minas. Ao todo, foram:

  • 34 vistorias em risco de queda, sendo 25 em BH
  • 2 cortes de árvore com risco iminente em BH
  • 12 árvores caídas em via pública, sendo 5 em BH
  • 4 árvores caídas sobre veículos em BH
  • 10 árvores caídas sobre residências, sendo 8 em BH

Tópicos relacionados:

arvore bh bombeiros cemig chuva

