Queda de árvore sob fiação deixa mais de 100 pessoas sem energia em BH
Belo Horizonte tem previsão de chuvas acima da média em dezembro e tem causado estragos; 17 árvores caíram sob carros, casas e ruas na capital nas últimas 24h
compartilheSIGA
Uma árvore de grande porte caiu sob a fiação da Rua Vinte e Oito de Setembro, na altura do número 337, no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte, e deixou 112 clientes sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (2/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes foram acionadas para cortar a espécime. Por se tratar de uma fiação de média tensão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada para o desligamento da rede.
Leia Mais
Em nota, a Companhia informou que está retirando a árvore e a previsão de restabelecimento da energia é até o meio da tarde de hoje.
- Árvore despenca e atinge Mercedes no Barro Preto, em BH; veja fotos
- Árvore de 20 metros cai e destrói muro de casa em BH
A regional onde ocorreu a queda registrou forte chuva na última noite. Conforme a Defesa Civil de BH, a Região Leste contabilizou 30,4 milímetros (mm) até às 6h desta terça, o equivalente a 9% da média pluviométrica de dezembro, que é de 339,1 mm.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
Balanço de chuvas em BH
Além da queda de árvore no Bairro Esplanada, entre a manhã de segunda-feira (1°/12) e a manhã desta terça, o Corpo de Bombeiros foi acionado para outras ocorrências relacionadas a chuvas em Minas. Ao todo, foram:
- 34 vistorias em risco de queda, sendo 25 em BH
- 2 cortes de árvore com risco iminente em BH
- 12 árvores caídas em via pública, sendo 5 em BH
- 4 árvores caídas sobre veículos em BH
- 10 árvores caídas sobre residências, sendo 8 em BH