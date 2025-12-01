Motociclista morre ao bater motocicleta contra árvore
Uma mulher, que estava na garupa, ficou ferida e foi levada para o Hospital Odilon Behrens
Um acidente, no final da madrugada desta segunda-feira (1º/12), na Avenida Vereador Cícero Idelfonso, no Bairro Califórnia, na Região Nordeste de BH, provocou a morte de um motociclista de 32 anos. A garupa, uma mulher de 47 anos, ficou ferida. Segundo a Polícia Militar, a avenida é a antiga “Delta”. O motociclista, que não é habilitado, trafegava pela avenida e na curva da avenida, perdeu o controle e bateu numa árvore. Ele teve morte imediata.
A garupa foi socorrida, sendo levada para o Hospital Odilon Behrens, na Lagoinha, por uma equipe do Samu.
As causas do acidente estão sendo investigadas. A polícia tenta encontrar câmeras de segurança que tenham registrado o acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
