Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motociclista morre ao bater motocicleta contra árvore

Uma mulher, que estava na garupa, ficou ferida e foi levada para o Hospital Odilon Behrens

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/12/2025 10:56

compartilhe

SIGA
x
Nos últimos meses, vários acidentes foram registrados na Avenida Vereador Cícero Idelfonso
Nos últimos meses, vários acidentes foram registrados na Avenida Vereador Cícero Idelfonso crédito: Redes sociais

Um acidente, no final da madrugada desta segunda-feira (1º/12), na Avenida Vereador Cícero Idelfonso, no Bairro Califórnia, na Região Nordeste de BH, provocou a morte de um motociclista de 32 anos. A garupa, uma mulher de 47 anos, ficou ferida. Segundo a Polícia Militar, a avenida é a antiga “Delta”. O motociclista, que não é habilitado, trafegava pela avenida e na curva da avenida, perdeu o controle e bateu numa árvore. Ele teve morte imediata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A garupa foi socorrida, sendo levada para o Hospital Odilon Behrens, na Lagoinha, por uma equipe do Samu.

Leia Mais

As causas do acidente estão sendo investigadas. A polícia tenta encontrar câmeras de segurança que tenham registrado o acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente morte motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay