Avião cai em aeroporto de cidade mineira

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (28/11). Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Em imagens registradas por populares é possível ver que a aeronave saiu da pista de pouso e parou em área de vegetação.

Ainda conforme o registro, o avião não apresentava estragos aparentes ou sinais de fumaça. Além disso, é possível ver que o avião pousou bem próximo às casas da região.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.