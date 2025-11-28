Avião cai em aeroporto de cidade mineira
Imagens registradas por populares mostram a aeronave bem próxima das casas em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado
compartilheSIGA
Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (28/11). Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Em imagens registradas por populares é possível ver que a aeronave saiu da pista de pouso e parou em área de vegetação.
Ainda conforme o registro, o avião não apresentava estragos aparentes ou sinais de fumaça. Além disso, é possível ver que o avião pousou bem próximo às casas da região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.