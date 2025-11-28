Assine
ACIDENTE

Avião cai em aeroporto de cidade mineira

Imagens registradas por populares mostram a aeronave bem próxima das casas em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/11/2025 17:51

Avião cai em aeroporto em Pará de Minas
Avião de pequeno porte foi flagrado quando caiu no aeroporto de Pará de Minas crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (28/11). Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Em imagens registradas por populares é possível ver que a aeronave saiu da pista de pouso e parou em área de vegetação.

Ainda conforme o registro, o avião não apresentava estragos aparentes ou sinais de fumaça. Além disso, é possível ver que o avião pousou bem próximo às casas da região.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

