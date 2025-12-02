Assine
TEMPESTADE

Vídeo: temporal alaga ruas de cidade da Região Metropolitana de BH

De acordo com a Defesa Civil, o tempo deve seguir instável, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, até por volta das 23h desta terça-feira

02/12/2025 21:57 - atualizado em 02/12/2025 21:59

Rua alagada durante temporal no Bairro Chácaras, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
No Bairro Chácaras, em Betim, chuva causou alagamentos crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

As chuvas que caem sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite desta terça-feira (2/12) causaram alagamentos em ruas do Bairro Chácaras, em Betim. A água chegou a encobrir o meio-fio e ameaçou arrastar veículos estacionados. Na Avenida Bandeirantes, na mesma região, motoristas chegaram a ter dificuldade para transitar.

Em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil, ao longo da última hora ocorreram pancadas de chuva em todas as regionais da cidade. Na Pampulha, em Venda Nova e nas regiões Oeste e Noroeste da capital mineira, as precipitações foram classificadas como extremamente fortes pelo órgão.

Ainda segundo a Defesa Civil, o tempo deve seguir instável, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte até por volta das 23h desta terça-feira. Motoristas e pedestres devem ter atenção e evitar permanecer nas ruas desnecessariamente.

Como se proteger em caso de chuva forte?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

