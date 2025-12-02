Chuva em MG: mais de 40 cidades estão em situação de emergência; veja lista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta terça-feira (2/12). Até domingo (30/11), 38 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 42, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número se manteve comparado ao dado divulgado no domingo.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – passou de 101 para 251, ou seja, mais do que dobrou. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 2 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são: