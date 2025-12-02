Chuva em MG: mais de 40 cidades estão em situação de emergência; veja lista
Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quase três vezes maior do que os registrados no ano passado; 2 mil pessoas estão desalojadas
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta terça-feira (2/12). Até domingo (30/11), 38 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 42, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16.
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número se manteve comparado ao dado divulgado no domingo.
Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – passou de 101 para 251, ou seja, mais do que dobrou. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 2 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.
As cidades em situação de emergência contabilizadas são:
- Almenara
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Bonito de Minas
- Cachoeira da Prata
- Camanducaia
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Conceição da Barra de Minas
- Delfinópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Iguatama
- Ilicínea
- Itaúna
- Itumirim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Luz
- Manga
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Pavão
- Sacramento
- São Francisco de Sales
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha