ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em MG: mais de 40 cidades estão em situação de emergência; veja lista

Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quase três vezes maior do que os registrados no ano passado; 2 mil pessoas estão desalojadas

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 12:48

Forte chuva deixou bairros de Ipatinga devastados
Mais de 40 cidades mineiras estão em situação de emergência por causa da chuva crédito: Edesio Ferreira /EM/D.Press

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta terça-feira (2/12). Até domingo (30/11), 38 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 42, quase três vezes maior do que o do mesmo período do ano passado – apenas 16.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número se manteve comparado ao dado divulgado no domingo.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – passou de 101 para 251, ou seja, mais do que dobrou. No mesmo período de 2024, havia 301 desalojados e 140 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas, mas em 2 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Almenara
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Belmiro Braga
  • Bom Despacho
  • Bonito de Minas
  • Cachoeira da Prata
  • Camanducaia
  • Cana Verde
  • Canápolis
  • Capitão Enéas
  • Cássia
  • Cedro do Abaeté
  • Conceição da Barra de Minas
  • Delfinópolis
  • Fama
  • Frutal
  • Guapé
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Itaúna
  • Itumirim
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Luz
  • Manga
  • Manhuaçu
  • Montes Claros
  • Novo Cruzeiro
  • Ouro Branco
  • Ouro Verde de Minas
  • Pavão
  • Sacramento
  • São Francisco de Sales
  • Senador Amaral
  • Senador Firmino
  • Ubá
  • Unaí
  • Varginha

chuva defesa-civil meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

