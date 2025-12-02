Assine
ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva causa alagamento em cidade de MG; veja o vídeo

Município mineiro já havia registrado temporal na última semana e enfrentado inundações que arrastaram lixo; vídeos registram o alagamento

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 10:52

Chuva causa alagamento em Conselheiro Lafaiete (MG)
Chuva causa alagamento em Conselheiro Lafaiete (MG) crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma forte chuva atingiu Conselheiro Lafaiete (MG), na Região Central do estado, nessa segunda-feira (1°/12) e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela enxurrada e até carros sendo arrastados.

No dia 24 de novembro, o município já havia sofrido com um temporal que também alagou ruas, fazendo com que muito lixo fosse levado pelas águas. Nos vídeos, foi possível ver sacolas plásticas e outros resíduos boiando pela água. Ainda não há informações oficiais sobre danos estruturais ou número de pessoas afetadas no município.

Na ocasião, a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete informou que a situação se agravou por causa de falhas na coleta de lixo da cidade. Segundo o Executivo municipal, a empresa responsável pelo serviço foi notificada várias vezes ao longo do ano por descumprir obrigações previstas no contrato.

Conforme a prefeitura, a primeira notificação ocorreu em 8 de janeiro e o processo administrativo ultrapassa 200 páginas. No documento, há registros de irregularidades como atrasos, interrupções e má execução do serviço.

A gestão afirmou ainda que, apesar de pressão popular por uma solução imediata, não é possível rescindir o contrato de forma abrupta sem a documentação necessária. Esse conjunto de provas permitiu avançar para um novo processo de licitação, publicado em 19 de novembro. O certame está marcado para o dia 9 de dezembro e foi estruturado com critérios rígidos para garantir melhoria na qualidade da coleta e maior eficiência operacional.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de temperaturas elevadas e condições favoráveis para ocorrência de temporais em Minas Gerais. O aumento de umidade e a circulação dos ventos em baixos e médios níveis da atmosfera, podem causar chuva nas regiões do Triângulo, Sul e Zona da Mata. Na faixa norte do estado, há instabilidades que favorecem a ocorrência de chuvas pontuais. Nas demais regiões mineiras, há possibilidade de chuvas localizadas.

