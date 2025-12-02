Chuva causa alagamento em cidade de MG; veja o vídeo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma forte chuva atingiu Conselheiro Lafaiete (MG), na Região Central do estado, nessa segunda-feira (1°/12) e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela enxurrada e até carros sendo arrastados.

No dia 24 de novembro, o município já havia sofrido com um temporal que também alagou ruas, fazendo com que muito lixo fosse levado pelas águas. Nos vídeos, foi possível ver sacolas plásticas e outros resíduos boiando pela água. Ainda não há informações oficiais sobre danos estruturais ou número de pessoas afetadas no município.

Na ocasião, a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete informou que a situação se agravou por causa de falhas na coleta de lixo da cidade. Segundo o Executivo municipal, a empresa responsável pelo serviço foi notificada várias vezes ao longo do ano por descumprir obrigações previstas no contrato.

Conforme a prefeitura, a primeira notificação ocorreu em 8 de janeiro e o processo administrativo ultrapassa 200 páginas. No documento, há registros de irregularidades como atrasos, interrupções e má execução do serviço.

A gestão afirmou ainda que, apesar de pressão popular por uma solução imediata, não é possível rescindir o contrato de forma abrupta sem a documentação necessária. Esse conjunto de provas permitiu avançar para um novo processo de licitação, publicado em 19 de novembro. O certame está marcado para o dia 9 de dezembro e foi estruturado com critérios rígidos para garantir melhoria na qualidade da coleta e maior eficiência operacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de temperaturas elevadas e condições favoráveis para ocorrência de temporais em Minas Gerais. O aumento de umidade e a circulação dos ventos em baixos e médios níveis da atmosfera, podem causar chuva nas regiões do Triângulo, Sul e Zona da Mata. Na faixa norte do estado, há instabilidades que favorecem a ocorrência de chuvas pontuais. Nas demais regiões mineiras, há possibilidade de chuvas localizadas.