Chuva forte derruba árvores e interdita vias em Montes Claros
Bombeiros atendem diversas ocorrências; acesso ao Parque Lapa Grande chegou a ficar bloqueado
A chuva forte que atingiu Montes Claros (MG), no Norte do estado, nesse domingo (7/12), provocou a queda de árvores em diferentes pontos da cidade, interditando vias e atingindo estruturas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao longo do plantão para realizar cortes e liberar acessos.
Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), foram registradas ocorrências em vários bairros. Uma das mais críticas ocorreu quando uma árvore grande caiu sobre a via pública e bloqueou o acesso ao Parque Estadual da Lapa Grande. Como parte dos galhos estava em contato com fios de energia, foi necessário o apoio da Cemig para garantir a segurança durante o corte.
No Bairro Raul José Pereira, um abacateiro de cerca de 3 metros de altura caiu sobre o muro de uma residência e parte dos galhos atingiu o telhado. Não houve danos estruturais.
Já nos bairros Sapucaia, Morada do Parque e Jaraguá II, árvores de médio porte caíram e obstruíram parcialmente algumas vias.
Nenhuma das ocorrências registrou feridos. Os bombeiros destacam que todas as ações foram realizadas com equipamentos adequados e técnicas específicas, garantindo segurança e permitindo a liberação rápida das vias e imóveis atingidos.
Previsão do tempo
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (8/12) é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região. Recentemente, em um intervalo de seis dias, entre segunda-feira (1/12) e sábado (6/12), choveu 184,9 milímetros em Montes Claros (MG), volume que aproxima-se da média histórica na cidade para todo o mês de dezembro (200,7 milímetros).
O secretário municipal de Defesa Civil de Montes Claros, Anderson Vasconcelos Chaves, informou que as chuvas intensas dos últimos dias provocaram inundações em bairros como Sagrada Família, Independência, Santa Laura, São José, Interlagos, Centro, Raul Lourenço, Vila Áurea e Jardim Panorama II.