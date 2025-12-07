Belo Horizonte está em alerta de chuva até segunda (8)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento nas próximas horas. Segundo a Defesa Civil municipal, a capital pode ter precipitações de até 20 milímetros, além de rajadas de vento em torno de 45 km/h.

O alerta é válido até às 8h de segunda-feira (8/12), feriado de Nossa Senhora da Conceição na cidade.

O órgão reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores por causa do risco de quedas de galhos e descargas elétricas. Em caso de raios, a sugestão é que a população não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

A Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.

Em caso de rajadas e vento, a instrução do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e de placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado que a população evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Alertas à população

Os moradores da capital mineira podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp e por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Já pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Com informações de Melissa Souza