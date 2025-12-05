Feriadão em BH: veja o que abre e fecha em 8 de dezembro
Cidade tem parques em funcionamento facultativo, UPAs abertas e centros culturais fechados; veja lista completa
O Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição, é comemorado na próxima segunda-feira (8/12). Com isso, 13 capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte (MG), decretaram a data como feriado. Na capital mineira, órgãos e equipamentos da Prefeitura de BH podem ou não estar em funcionamento pleno.
Neste ano, a capital mineira contará com o funcionamento de parques, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), restaurantes populares e coleta domiciliar de resíduos.
Parques
Na capital, estarão abertos 70 parques e instalações no dia 8 de dezembro. Confira a lista completa:
-
Parque Jacques Cousteau (das 6h às 21h, entrada permitida até às 20h45)
-
Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis (das 7h às 18h)
-
Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho - (das 7h às 18h, entrada permitida até às 17h45)
-
Parque da Vila Pantanal (das 7h às 18h)
-
Parque da Vila Santa Sofia (das 7h às 18h, entrada permitida até às 17h45)
-
Parque do Bairro Diamante - Colina (das 7h às 18h)
-
Parque do Bairro Havaí - Estrelinha (das 7h às 18h, entrada permitida até às 17h45)
-
Parque do Conjunto Estrela Dalva (das 7h às 18h, entrada permitida até às 16h45)
-
Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho (das 7h às 18h)
-
Parque Ecológico Pedro Machado (das 7h às 18h)
-
Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva (das 7h às 18h)
-
Parque Elias Michel Farah (das 7h às 18h)
-
Parque Municipal Tião dos Santos (das 7h às 18h)
-
Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello (das 7h às 18h)
-
Parque da Matinha (das 8h às 18h)
-
Parque Professor Guilherme Lage (das 8h às 18h)
-
Mirante do Mangabeiras (das 8h às 21h, entrada permitida até às 20h30)
-
Parque Alexander Brandt (das 7h às 17h)
-
Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri (das 7h às 17h)
-
Parque do Bairro Jardim Leblon (das 7h às 17h)
-
Parque Ecológico Roberto Burle Marx - Parque das Águas (das 7h às 18h)
-
Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova (das 8h às 18h)
-
Parque Ecológico Renato Azeredo (das 8h às 18h)
-
Parque-Escola Jardim Belmonte (das 8h às 18h)
-
Parque Fernão Dias (das 8h às 18h)
-
Parque Real (das 8h às 18h)
-
Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas (das 8h às 20h)
-
Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo (das 8h às 21h)
-
Parque Ecológico do Bairro Universitário (das 7h às 17h, entrada permitida às 16h30)
-
*Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto (das 7h às 18h)
-
Parque Coqueiros (das 7h às 18h)
-
*Parque Municipal Américo Renné Giannetti - Parque Municipal (das 7h às 17h)
-
*Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (das 6h40 às 21h)
-
*Parque José Lopes dos Reis - Baleares (das 7h às 17h, entrada permitida até às 16h30)
-
*Parque Nossa Senhora da Piedade (das 7h às 17h, entrada permitida até às 16h30)
-
*Parque Primeiro de Maio (das 7h às 17h, entrada permitida até às 16h30)
-
*Parque Aggeo Pio Sobrinho (das 7h às 18h, entrada permitida até às 17h45)
-
*Parque da Serra do Curral (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h)
-
*Parque das Mangabeiras Maurício Campos (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h30)
-
*Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h)
-
*Parque Ecológico Marcus Pereira Mello (8h às 17h, entrada permitida até às 16h30)
-
*Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo (das 8h às 17h)
-
*Parque Mata das Borboletas (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h45)
-
*Parque Mosteiro Tom Jobim (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h45)
-
*Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h45)
-
*Parque Rosinha Cadar (das 8h às 17h, entrada permitida até às 16h45)
-
Parque Amilcar Vianna Martins (das 8h às 17h30, entrada permitida até às 17h15)
-
*Parque Cássia Eller (das 8h às 18h)
-
Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
-
Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
-
Parque do Bairro Planalto
-
Parque do Confisco
-
Parque Dona Clara
-
Parque Ecológico do Brejinho
-
Parque Ecológico Jardim Vitória
-
Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
-
Parque Halley Alves Bessa
-
Parque Jornalista Eduardo Couri
-
Parque Juscelino Kubitschek
-
Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
-
Parque Linear do Vale do Arrudas
-
Parque Municipal do Bairro Trevo
-
Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
-
Parque Municipal Cerrado
-
Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)
-
Parque das Nações
-
Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
-
Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
-
Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
-
Parque Jardim Montanhês
De acordo com a PBH, os parques sinalizados com um asterisco (*) na listagem permanecerão abertos no feriado e serão fechados na terça-feira (9) para manutenção. Os horários de funcionamento dos parques municipais podem ser acessados na página da Fundação de Parques e Zoobotânica da PBH.
Já o Zoológico e Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco funcionarão normalmente em ambos os dias, com entrada até às 16h. Na quarta-feira (10), a Zoobotânica fechará para manutenção.
Cemitérios públicos municipais
No feriado, os cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para o atendimento e realização de velórios e sepultamentos. O plantão administrativo para agendamentos estará disponível de 7h às 18h.
Equipamentos culturais
Dentre os equipamentos culturais, apenas o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado estará em funcionamento, no horário de 10h às 16h.
Os Centros Culturais, Centro de Referência das Culturas Urbanas, Cine Santa Tereza e os teatros Marília, Francisco Nunes e Raul Belém Machado estarão fechados. Já a Casa do Baile e os museus Casa Kubitschek, Histórico Abílio Barreto (MHAB), da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH) e da Moda de Belo Horizonte (MuMo) não abrem às segundas-feiras.
O Teatro Francisco Nunes, Teatro Marília e Teatro Raul Belém Machado não têm programação para os dias.
Transporte coletivo
O transporte coletivo convencional e suplementar vão operar com o quadro de horário de feriado municipal. Com isso, algumas linhas serão reforçadas no sistema, uma vez que não é feriado em outros municípios.
Segurança urbana
A Guarda Civil Municipal e o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) trabalharão normalmente. A Defesa Civil também terá funcionamento normal e o atendimento pode ser feito através dos contatos: 199 e o (31) 3277-8864.
Segurança alimentar e nutricional
Veja a lista dos restaurantes e centros alimentares que vão funcionar:
-
Restaurantes Populares I, II, III e IV: com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua.
-
Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA)
-
Mercado Distrital do Padre Eustáquio (MDPE)
-
Programa Abastecer
-
Mercado Distrital do Cruzeiro (MDCR) (7h30 às 13h).
-
Feira de Orgânicos (ponto facultativo)
-
Direto da Roça ((ponto facultativo)
-
Feiras Livres (ponto facultativo)
-
Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
-
Feira de inclusão produtiva
-
Feira da Afonso Pena
Já o Banco de Alimentos, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha, o Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal) e o Centros de Vivência Agroecológica (CEVAE's) não funcionarão.
Saúde
No âmbito da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs funcionam normalmente. O Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais funcionará das 8h às 18h.
No entanto, outros centros e serviços não funcionam na segunda-feira. Confira a lista completa:
-
Centros de Saúde
-
Central de Atendimento a Liminares
-
Centros de Esterilização de Cães e Gatos
-
Laboratórios regionais e Central
-
Centros de Referência a Saúde do Trabalhador
-
Centro de Controle de Zoonoses
-
Laboratórios de Zoonoses
-
Academias da Cidade
-
Centros de Convivência
-
Centros de Especialidades Médicas
-
Centro de Treinamento e Referência
-
Centros de Testagem e Aconselhamento
-
Unidades de Referência Secundária
-
Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem
-
Centro Municipal de Oftalmologia
-
Centros de Reabilitação
-
Centros de Especialidades Odontológicas
-
Serviço de Atenção à Saúde do Viajante
-
Teleconsultas
-
Complexo Público Veterinário
Assistência social
No âmbito da assistência social, as Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência e o Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas não funcionarão no dia 8 de dezembro. O Centro POP Mulher e o Serviço de Atenção ao Migrante não funcionam neste feriado.
Serviços essenciais, como abrigos e casas de passagem, e o Serviço Especializado em Abordagem Social estarão em pleno funcionamento, juntamente com a Central de Vagas do SUAS.
Os Centros Pop Centro Sul, Lagoinha e Leste funcionarão de 8h às 12h, enquanto o centro Miguilim fica aberto até 16h.
Já o sepultamento gratuito funcionará em modo plantão no horário de 8h às 17h na na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. O contato pode ser feito através do telefone: (31) 3277- 9834.
Postos
Também estará fechada a Central de Atendimento Presencial BH Resolve. O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
Em relação aos direitos de cidadania, estarão fechados o Centro de Referência das Juventudes, o Centro de Referência LGBT, os Centros de Referência da Pessoa Idosa e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher.
O Conselho Tutelar funciona normalmente, em regime de plantão centralizado com atendimento 24h pelo número (31) 3277-1912.