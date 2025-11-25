Assine
Espetáculo gratuito 'Sangue latino' faz retrospectiva da música brasileira

Apresentação será nesta terça (25/11), no Teatro Marília. Madu Franco se inspira em Secos e Molhados, Elis Regina, Tom Zé, Toquinho, Gal Costa e Liniker

25/11/2025 02:00

dançarinos em cena do espetáculo sangue latino. Eles estão sentados e uma bailarina está deitada, de costas, no colo de outra
"Sangue latino", de Madu Franco, será apresentado no projeto Terça da Dança crédito: FMC/DIVULGAÇÃO

O espetáculo “Sangue latino”, de Madu Franco, será apresentado hoje (25/11), às 19h, no projeto Terça da Dança, desenvolvido pelo CRDançaBH, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia).

O trabalho faz uma retrospectiva da música brasileira, com coreografias inspiradas em artistas que influenciaram gerações e marcaram a cultura do país desde a década de 1980, como Secos e Molhados, Elis Regina, Tom Zé, Toquinho, Gal Costa e Liniker.

O corpo artístico inclui os bailarinos Clara Cunha, Gabriella Shelem, Julia Lopes, Kilian Alexandre, Kamily Brasileiro, Lucas Ambar, Misleny Bassi e Rodrigo Pimentel.

Os ingressos são gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria local, duas horas antes da apresentação.

