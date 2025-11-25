Espetáculo gratuito 'Sangue latino' faz retrospectiva da música brasileira
Apresentação será nesta terça (25/11), no Teatro Marília. Madu Franco se inspira em Secos e Molhados, Elis Regina, Tom Zé, Toquinho, Gal Costa e Liniker
O espetáculo “Sangue latino”, de Madu Franco, será apresentado hoje (25/11), às 19h, no projeto Terça da Dança, desenvolvido pelo CRDançaBH, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia).
O trabalho faz uma retrospectiva da música brasileira, com coreografias inspiradas em artistas que influenciaram gerações e marcaram a cultura do país desde a década de 1980, como Secos e Molhados, Elis Regina, Tom Zé, Toquinho, Gal Costa e Liniker.
O corpo artístico inclui os bailarinos Clara Cunha, Gabriella Shelem, Julia Lopes, Kilian Alexandre, Kamily Brasileiro, Lucas Ambar, Misleny Bassi e Rodrigo Pimentel.
Os ingressos são gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria local, duas horas antes da apresentação.