LUTO NA MÚSICA

Jards Macalé acordou de cirurgia cantando 'Meu nome é Gal'

Cantor e compositor morreu hoje (17/11) após sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado em hospital no Rio e tratava um enfisema pulmonar

17/11/2025 18:58

Show "Cine Macalé", que abre o festival "Na trilha de Jards Macalé
Jards Macalé em apresentação crédito: Andrea Nestrea/Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (17/11) Jards Macalé, um dos nomes mais importantes e transgressores da MPB nas últimas décadas, célebre por unir a sonoridade da bossa nova à música dos morros. A morte foi confirmada nas redes sociais do artista.

Ele sofreu uma parada cardíaca. A publicação cita que Macalé havia acordado de uma cirurgia na semana passada cantando "Meu Nome É Gal", um dos grandes sucessos de Gal Costa, composição de Roberto e Erasmo Carlos. Ele estava internado no hospital da Unimed da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após problemas nos pulmões. Ele deixa a mulher, a cineasta Rejane Zilles, e não deixa filhos.

Zilles dirigiu, em 2023, o documentário "Macaléia", sobre o artista. Ainda que não se considerasse um tropicalista, Macalé colaborou de maneira definitiva com o movimento e seus integrantes. Enquanto Caetano e Gil estavam exilados em Londres, ele foi um parceiro importante para Gal Costa —que àquela altura se tornou a principal representante da música tropicalista na ausência da dupla.

Macalé não só produziu o disco "Legal", de 1970, como compôs para a cantora, incluindo músicas como "Mal Secreto" e "Vapor Barato", ambas em parceria com o poeta baiano Waly Salomão. A segunda delas, aliás, se tornou uma das principais músicas do repertório da cantora —e também do próprio Macalé.

