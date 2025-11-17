Morre Jards Macalé, aos 82 anos
Autor de clássicos da MPB, Macalé estava internado para tratava um enfisema pulmonar; nesta segunda, sofreu parada cardíaca
Morreu nesta segunda-feira (17/11), aos 82 anos, o cantor e compositor Jards Macalé. A morte foi confirmada nas redes sociais do artista.
Autor de clássicos da MPB – dentre eles, "Vapor barato" –, Macalé estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar. Nesta segunda, sofreu uma parada cardíaca.
*Matéria em atualização