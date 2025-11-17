Assine
LUTO NA MÚSICA

Morre Jards Macalé, aos 82 anos

Autor de clássicos da MPB, Macalé estava internado para tratava um enfisema pulmonar; nesta segunda, sofreu parada cardíaca

Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
17/11/2025 17:31 - atualizado em 17/11/2025 17:38

Cantor Jards Macalé veste camiseta preta e está em frente a imenso coração vermelho de plástico inflável
Cantor Jards Macalé morreu nesta segunda-feira (17/11) crédito: Leo Aversa/divulgação

Morreu nesta segunda-feira (17/11), aos 82 anos, o cantor e compositor Jards Macalé. A morte foi confirmada nas redes sociais do artista.

Autor de clássicos da MPB – dentre eles, "Vapor barato" –, Macalé estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar. Nesta segunda, sofreu uma parada cardíaca.

*Matéria em atualização

