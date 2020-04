'Idoso, hipertenso e diabético', Macalé transforma a música em vacina

(foto: José de Holanda/divulgação)



''Meus dias têm sido assim, toco com o João Gilberto, depois com Miles Davis e com o Jimi Hendrix'' Jards Macalé, cantor e compositor





Guilherme Augusto





Em um tempo que agora parece distante, quando bares e botecos podiam ser frequentados livremente, sem o espectro amedrontador de um vírus invisível ou decretos que exigem dos comerciantes portas fechadas, quatro amigos se reuniram para jogar conversa fora no Centro do Rio de Janeiro. Papo vai, papo vem, um deles diz a que veio: contratado para fazer um show no tradicional Teatro João Caetano, com capacidade para mais de 1 mil pessoas, tremeu na base e decidiu pedir ajuda aos outros três.





Protagonistas dessa anedota, os músicos Moacyr Luz, Jards Macalé, Zé Renato e Guinga saíram, naquela noite, do centenário Bar Luiz com as bases do que se tornaria o celebrado show Dobrando a Carioca, cujo DVD está disponível, na íntegra e gratuitamente, no canal da gravadora Biscoito Fino no YouTube.





“Foi um projeto muito divertido de fazer e também foi um sucesso”, comenta Jards Macalé, em entrevista por telefone. “Desde o início, a ideia de reunir amigos para tocar músicas de que gostamos, por prazer, sempre me agradou. O repertório, então, se transformou em uma forma de celebrar as composições de cada um e também de tocar cancões de colegas que a gente admira. Passamos 10 anos fazendo esse show, percorremos o Brasil todo e nos apresentamos para casas cheias, mas o que mais me marcou foi o quanto foi divertido.”





Apesar do repertório imerso em clássicos da música popular brasileira, o cantor e compositor acredita que o título do projeto ainda é uma incógnita para quem desconhece o vocabulário da boemia carioca. “Mas eu explico”, diz Macalé. “A ideia inicial, pode-se dizer, nasceu no Bar Luiz, que fica na Rua da Carioca. Literalmente dobrando ela, ou seja, numa rua que a atravessa, fica a Praça Tiradentes, onde está o Teatro João Caetano, que abrigou a nossa primeira apresentação. Por isso o nome. Muita gente não entende, acha que é 'dobradinha carioca', mas a gente explica, sem problemas”, diverte-se.





Gravado em 2016 no palco do Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, o show alterna canções autorais dos quatro com clássicos como Um a zero (Pixinguinha/ Benedito Lacerda/ Nelson Angelo), A saudade mata a gente (Antônio Almeida/ João de Barro), Acertei no milhar (Wilson Batista/ Geraldo Pereira) e Nega Dina (Zé Keti). No arco que prestigia o trabalho de Macalé, não ficam de fora Vapor barato, parceria dele com Waly Salomão, e O mais que perfeito, composta com Vinicius de Moraes.





Do alto de seus 77 anos, Jards Macalé considera o DVD uma boa pedida para estes dias de quarentena. “Idoso, hipertenso e diabético”, como ele mesmo frisa, o carioca está isolado em seu sítio, localizado no município de Itatiaia, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Ao lado da mulher, do irmão e da cunhada, ele tem passado os dias revisitando a própria obra e ouvindo muita música.





“Desde que começamos a quarentena, há duas semanas, só saí daqui ontem para tomar a vacina da gripe. Quando voltamos, cumprimos todo o protocolo de higienização, mesmo que aqui ainda não tenha nenhum caso de coronavírus”, conta.











Com Moacyr Luz, Guinga, Zé Renato e Macalé, DVD Dobrando a Carioca está disponível no site da Biscoito Fino (foto: Juca Filho/divulgação)

“Para passar o tempo, tenho me estudado e entrado em contato com meu acervo. Ontem mesmo, assisti a um DVD raríssimo do João Gilberto, ultra bem gravado no Japão. Meus dias têm sido assim, toco com o João Gilberto, depois com Miles Davis e depois com o Jimi Hendrix. Só espero que depois disso tudo, dessa crise, a humanidade saia melhor, porque se não sair, aí já era.”





NO AR Além de Dobrando a Carioca, a Biscoito Fino disponibiliza, em seu canal no YouTube, outros shows completos. Já estão no ar apresentações de Alcione, Gal Costa, Maria Bethânia com Zeca Pagodinho, Kleiton & Kledir e Silvia Machete.





Nesta sexta-feira (3), ao meio-dia, será a vez de Paulo Costta e Moreno Veloso apresentarem Meu Recôncavo. Na próxima terça-feira (7), será disponibilizado o show Navega ilumina, de Francis Hime e, na quinta (9), Caravanas ao vivo, de Chico Buarque.





(foto: YouTube/reprodução)



O “cafofo” de Adriana

Quem também aproveita os dias de quarentena para ganhar espaço na web é a cantora e compositora Adriana Calcanhotto. Desde que foi impedida de lecionar na Universidade de Coimbra, em Portugal, por conta da pandemia, a gaúcha vem se ocupando de garantir a presença nas redes e se tornou, para muitos, uma espécie de youtuber cult.





Na série de vídeos Minha música, publicados no YouTube (foto) às segundas e quintas-feiras, por volta das 17h, ela abre seu “cafofo musical” para dissecar cancões que a projetaram na MPB.





Os sucessos Vambora, Esquadros e Mentiras já ganharam vídeos e, a depender do extenso catálogo musical da artista, a quantidade de vídeos publicados só tende a crescer.