FERIADOS

Saiba quais são os últimos feriados de 2025 em BH

O ano ainda não acabou; confira o calendário completo com as datas restantes na capital mineira e organize seus dias de descanso ou viagens

19/11/2025 18:02 - atualizado em 19/11/2025 18:03

Saiba quais os próximos feriados do ano em BH crédito: IStock

Com o feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20/11), a reta final do ano se aproxima, e muitos moradores de Belo Horizonte tem dúvidas sobre quais os próximos feriados na capital mineira.

BH ainda conta com dois feriados em 2025, sendo um deles, municipal. Essas datas oferecem uma oportunidade para organizar viagens curtas, adiantar as compras de fim de ano ou simplesmente descansar em casa.

Confira as próximas folgas em Belo Horizonte

Para ajudar na organização, a reportagem listou os feriados restantes na cidade até o fim de 2025. Apenas um deles é exclusivo da capital mineira, enquanto o outro é uma celebração nacional que paralisa atividades em todo o Brasil.

  • 8 de dezembro (segunda-feira): Dia da Imaculada Conceição (feriado municipal)

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal (feriado nacional)

Vésperas de Natal e Ano Novo

As vésperas de Natal (24 de dezembro) e Ano Novo (31 de dezembro), que neste ano caem em quartas-feiras, não são consideradas feriados nacionais. No entanto, tradicionalmente são tratadas como ponto facultativo no serviço público municipal, estadual e federal.

Muitas empresas do setor privado também costumam liberar seus funcionários mais cedo ou conceder folga integral durante esses dias. A recomendação é consultar diretamente a política interna de cada local de trabalho para confirmar o expediente.

Após essas datas, o próximo feriado nacional será apenas em 2025, no dia 1º de janeiro, quando se comemora a Confraternização Universal (ou Dia da Fraternidade Universal). A data cairá em uma quinta-feira, marcando o primeiro dia de descanso do novo ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

