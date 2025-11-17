Dia da Consciência Negra: entenda por que é feriado e qual sua importância

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado em todo o Brasil desde 2023. A sanção da lei federal transforma a data, antes adotada apenas por alguns estados e cidades, em um marco nacional para a reflexão sobre o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira.

O Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra foi oficializado em 2011, pela então presidente Dilma Rousseff. A data, que posteriormente viro feriado nacional, é uma homenagem a Zumbi dos Palmares que morreu em 20 de novembro de 1695.

Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, maior núcleo de resistência negra a escravidão no Brasil, e se tornou um ícone da luta pela liberdade do povo negro no país.

A importância do 20 de novembro

A oficialização do feriado nacional dá visibilidade à história e às contribuições da população negra na formação do Brasil. Durante séculos, essa narrativa foi muitas vezes ignorada nos registros oficiais e no sistema de ensino, focando principalmente na perspectiva dos colonizadores.

Foi só em 2003 que, por meio da Lei nº 10.639/03, o ensino da história afro-brasileira nas escolas se tornou obrigatório.

O feriado serve como um convite para que empresas, escolas e a sociedade em geral promovam ações educativas e de conscientização, combatendo o racismo estrutural de forma mais efetiva.

O reconhecimento federal fortalece o debate público e pressiona por políticas de inclusão e reparação. O feriado unificado reforça que a luta antirracista não é uma pauta restrita a um grupo, mas uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata