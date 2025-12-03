Muro de casa desaba durante chuva e mulher fica presa na Grande BH

Uma mulher ficou presa dentro de casa, durante um deslizamento de terra causado pela chuva ocorrida na noite dessa terça-feira (2/12) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ela precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, depois que o muro da residência na Rua Humberto Campos, no Bairro Chácaras, cedeu com o volume da chuva, a impedindo de sair de casa.

As chuvas em Betim, na noite desta terça-feira (2/12) também causaram alagamentos em ruas do Bairro Chácaras, mesmo bairro em que ocorreu a ocorrência. A água chegou a encobrir o meio-fio e ameaçou arrastar veículos estacionados. Na Avenida Bandeirantes, na mesma região, motoristas chegaram a ter dificuldade para transitar.

Como se proteger em caso de chuva forte?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.