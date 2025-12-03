Muro de casa desaba durante chuva e mulher fica presa na Grande BH
Mulher teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, após deslizamento que derrubou muro de sua casa na RMBH
Uma mulher ficou presa dentro de casa, durante um deslizamento de terra causado pela chuva ocorrida na noite dessa terça-feira (2/12) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Ela precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, depois que o muro da residência na Rua Humberto Campos, no Bairro Chácaras, cedeu com o volume da chuva, a impedindo de sair de casa.
As chuvas em Betim, na noite desta terça-feira (2/12) também causaram alagamentos em ruas do Bairro Chácaras, mesmo bairro em que ocorreu a ocorrência. A água chegou a encobrir o meio-fio e ameaçou arrastar veículos estacionados. Na Avenida Bandeirantes, na mesma região, motoristas chegaram a ter dificuldade para transitar.
Como se proteger em caso de chuva forte?
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
-
Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.