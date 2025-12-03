Chuva forte em BH vai continuar nesta quarta-feira (3/12)? Veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média em Belo Horizonte, segundo a previsão dos meteorologistas. Considerado o auge do período chuvoso, que começou em meados de setembro, até às 6h desta quarta-feira (3/12), algumas regiões já registraram grande volume de precipitações e a expectativa é de mais chuva nesta semana.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das oito regionais da cidade estão sob alerta de risco geológico, isto é, risco de desabamentos até quinta-feira (4/12).

Risco geológico em BH

Forte: Regiões Oeste, Centro-Sul e Nordeste

Regiões Oeste, Centro-Sul e Nordeste Moderado: Venda Nova, Norte, Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro

Ainda de acordo com a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 15,4. A máxima pode chegar a 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 50%.

A média climatológica para o município em dezembro é de 339,1 milímetros (mm). A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 73,8 mm, o que representa 21,8% do esperado para o mês. A Região Centro-Sul ocupa o segundo lugar do ranking com 71,5 mm - 21,1% do total previsto.

Acumulado de chuva (mm), das ultimas 12h até às 5h30 do dia 03/12

Barreiro: 44,3 (13,1%)

Centro Sul:29,8 (8,8%)

Hipercentro: 8,8 (2,6%)

Leste: 32,2 (9,5%)

Nordeste: 45,8 (13,5%)

Noroeste: 18,6 (5,5%)

Norte: 39 (11,5%)

Oeste: 37,8 (11,1%)

Pampulha: 47,2 (13,9%)

Venda Nova: 47,4 (14%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 5h50 do dia 3/12

Barreiro: 63,3 (18,7%)

Centro Sul: 71,5 (21,1)

Hipercentro: 20,6 (6,1%)

Leste: 55 (16,2%)

Nordeste: 73,8 (21,8%)

Noroeste: 50,6 (14,9%)

Norte: 66,8 (19,7%)

Oeste: 73,8 (21,8%)

Pampulha: 60 (17,7%)

Venda Nova: 65 (19,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. Todo o estado deve enfrentar tempo instável nesta quarta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A previsão indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. No Jequitinhonha, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.