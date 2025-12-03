Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva forte em BH vai continuar nesta quarta-feira (3/12)? Veja previsão

Capital registrou grande volume de chuva nos primeiros dias de dezembro , que causou queda de árvores e alagamentos; confira a previsão completa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/12/2025 08:08

compartilhe

SIGA
x
Moça atravessando a rua, utilizando um guarda-chuva vermelho.
Chuva forte em BH vai continuar nesta quarta-feira (3/12)? Veja previsão crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média em Belo Horizonte, segundo a previsão dos meteorologistas. Considerado o auge do período chuvoso, que começou em meados de setembro, até às 6h desta quarta-feira (3/12), algumas regiões já registraram grande volume de precipitações e a expectativa é de mais chuva nesta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca a cidade em estado de atenção para chuva forte. Nove das oito regionais da cidade estão sob alerta de risco geológico, isto é, risco de desabamentos até quinta-feira (4/12).

Leia Mais

Risco geológico em BH

  • Forte: Regiões Oeste, Centro-Sul e Nordeste
  • Moderado: Venda Nova, Norte, Pampulha, Leste, Noroeste e Barreiro

Ainda de acordo com a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 15,4. A máxima pode chegar a 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 50%.

A média climatológica para o município em dezembro é de 339,1 milímetros (mm). A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 73,8 mm, o que representa 21,8% do esperado para o mês. A Região Centro-Sul ocupa o segundo lugar do ranking com 71,5 mm - 21,1% do total previsto.

Acumulado de chuva (mm), das ultimas 12h até às 5h30 do dia 03/12

  • Barreiro: 44,3 (13,1%)
  • Centro Sul:29,8 (8,8%)
  • Hipercentro: 8,8 (2,6%)
  • Leste: 32,2 (9,5%)
  • Nordeste: 45,8 (13,5%)
  • Noroeste: 18,6 (5,5%)
  • Norte: 39 (11,5%)
  • Oeste: 37,8 (11,1%)
  • Pampulha: 47,2 (13,9%)
  • Venda Nova: 47,4 (14%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 5h50 do dia 3/12

  • Barreiro: 63,3 (18,7%)
  • Centro Sul: 71,5 (21,1)
  • Hipercentro: 20,6 (6,1%)
  • Leste: 55 (16,2%)
  • Nordeste: 73,8 (21,8%)
  • Noroeste: 50,6 (14,9%)
  • Norte: 66,8 (19,7%)
  • Oeste: 73,8 (21,8%)
  • Pampulha: 60 (17,7%)
  • Venda Nova: 65 (19,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário é semelhante no restante de Minas Gerais. Todo o estado deve enfrentar tempo instável nesta quarta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A previsão indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões do Rio Doce e Mucuri. No Jequitinhonha, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay