BR-381: alagamento interdita rodovia na saída de BH
Congestionamento chega a 10 km; ônibus quebrou e só veículos grandes conseguem passar
A BR-381, na saída de Belo Horizonte, próximo ao posto Beija-Flor, está interditada na manhã desta quarta-feira (3/12) devido a um alagamento causado pela forte chuva da noite de ontem.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento no trecho já chega a 10 km nos dois sentidos. Um ônibus chegou a quebrar depois de tentar passar pela água acumulada na pista.
Motoristas relatam nas redes sociais que carros pequenos não conseguem atravessar o ponto alagado, sendo possível apenas a passagem de veículos de maior porte, como ônibus e caminhões.
A orientação é para que os condutores evitem o trecho e utilizem rotas alternativas sugeridas pelos aplicativos de navegação até que a situação seja normalizada.
