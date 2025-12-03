Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BR-381: alagamento interdita rodovia na saída de BH

Congestionamento chega a 10 km; ônibus quebrou e só veículos grandes conseguem passar

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/12/2025 06:58

compartilhe

SIGA
x
BR-381 fica interditada na saída de BH devido a alagamento nesta quarta
BR-381 fica interditada na saída de BH devido a alagamento nesta quarta crédito: Redes Sociais/Reprodução

A BR-381, na saída de Belo Horizonte, próximo ao posto Beija-Flor, está interditada na manhã desta quarta-feira (3/12) devido a um alagamento causado pela forte chuva da noite de ontem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento no trecho já chega a 10 km nos dois sentidos. Um ônibus chegou a quebrar depois de tentar passar pela água acumulada na pista.

Leia Mais

Motoristas relatam nas redes sociais que carros pequenos não conseguem atravessar o ponto alagado, sendo possível apenas a passagem de veículos de maior porte, como ônibus e caminhões.

A orientação é para que os condutores evitem o trecho e utilizem rotas alternativas sugeridas pelos aplicativos de navegação até que a situação seja normalizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

br-381 minas-gerais rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay