Chuva em BH: Cristiano Machado alaga e água transborda de bueiro; VÍDEO

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A reportagem do Estado de Minas registrou parte da Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Cidade Nova, alagada em decorrência da forte chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta terça-feira (2/12).

O trânsito enfrenta retenção e lentidão no trecho. Uma tampa de bueiro ficou deslocada devido à pressão da água que vaza para o asfalto. Veja o vídeo:

Belo Horizonte registrou chuva em todas as suas nove regionais na noite desta terça. De acordo com o mapa da Defesa Civil municipal, atualizado às 21h50, diversas áreas da cidade receberam volumes significativos de precipitação em um período de cinco minutos.

As regionais Venda Nova, Norte, Nordeste e Leste, por exemplo, apareceram em vermelho, indicando chuvas extremamente fortes — acima de 5 mm no intervalo analisado.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

A Defesa Civil havia emitido alerta para pancadas de chuva, raios e ventos fortes na capital, recomendando que a população evite áreas de risco, como encostas, margens de córregos, viadutos e locais com histórico de pontos de alagamento. Motoristas devem redobrar a atenção, já que a combinação de chuva intensa com baixa visibilidade aumenta a possibilidade de acidentes.

