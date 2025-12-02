Chove em todas as regionais de BH na noite desta terça-feira (2/12)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Belo Horizonte registra chuva em todas as suas nove regionais na noite desta terça-feira (2/12). De acordo com o mapa da Defesa Civil municipal, atualizado às 21h50, diversas áreas da cidade receberam volumes significativos de precipitação nos últimos cinco minutos, com destaque para as regiões onde a intensidade foi classificada como extremamente forte.

As regionais Venda Nova, Norte, Nordeste e Leste aparecem em vermelho, indicando chuvas extremamente fortes — acima de 5 mm no intervalo analisado. Essas áreas concentram os maiores riscos de alagamentos imediatos e de transbordamentos de córregos.

Já as regionais Centro-Sul e Pampulha apresentam chuva forte, entre 2,6 mm e 5 mm. Nas regiões Noroeste e Oeste, a intensidade é fraca. No Barreiro, a intensidade era moderada até o fechamento desta edição. No Bairro Santo Antônio, moradores relatam grande quantidade de raios. Veja o vídeo:

A Defesa Civil havia emitido alerta para pancadas de chuva, raios e ventos fortes na capital, recomendando que a população evite áreas de risco, como encostas, margens de córregos, viadutos e locais com histórico de pontos de alagamento. Motoristas devem redobrar a atenção, já que a combinação de chuva intensa com baixa visibilidade aumenta a possibilidade de acidentes.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia