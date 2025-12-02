Assine
SUL DO ESTADO

Vídeo: animal em risco de extinção é resgatado pelos bombeiros em Minas

Tamanduá-bandeira caiu em lavador de café na zona rural de Elói Mendes e acabou ficando preso na estrutura

02/12/2025 20:43 - atualizado em 02/12/2025 20:55

Tamanduá-bandeira não apresentava lesões aparentes
Tamanduá-bandeira não apresentava lesões aparentes crédito: CBMMG/Divulgação

Um tamanduá-bandeira adulto foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta terça-feira (2/12) na zona rural de Elói Mendes, na Região Sul de Minas. O animal silvestre, que está em risco de extinção, categorizado como "vulnerável" pela plataforma Salve do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), havia caído em um lavador de café em fase de construção.

Quando chegaram ao local, os militares constataram que o tamanduá-bandeira estava preso e impossibilitado de sair, já que o lavador de café é profundo e tem paredes laretais íngremes. Os bombeiros, então, optaram por descer uma caixa de captura até o fundo da estrutura. Assista ao vídeo:

O animal foi conduzido até o interior do compartimento, sem necessidade de contenção física direta. Em seguida, a caixa foi içada com o auxílio de um trator da propriedade rural. De acordo com o CBMMG, essa técnica assegurou tanto o bem-estar do tamanduá quanto a segurança da equipe. 

Ainda segundo o CBMMG, o tamanduá-bandeira não apresentava lesões aparentes. O animal foi devolvido ao habitat natural, em uma área de mata próxima ao local do resgate.

Espécie nativa

Antes comum em quase todo o território nacional e em grande parte da América do Sul, o tamanduá-bandeira requer cuidados que incluem a preservação do habitat. No Brasil, a espécie está presente na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Entre as principais ameaças ao animal, estão  a diminuição de áreas conservadas, o atropelamento em estradas, as queimadas florestais e a caça.

