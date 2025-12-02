Vídeo: jacaré invade aeroporto de Patos de Minas e assusta passageiros
O réptil andava por gramado da pista de pouso do terminal e trazia risco para serviços e trabalhadores
A presença de um jacaré no aeroporto de Patos Minas nesta terça-feira (2/12) não só trouxe risco aos trabalhos no local, quanto acendeu a curiosidade de trabalhadores e passageiros.
O animal de 1,5 metro de comprimento foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, depois de ser avistado na pista de pouso do aeroporto.
Funcionários apontaram que o réptil estava num gramado junto à pista e isso representava risco tanto para as operações aéreas quanto para quem transitava pelo local.
Os bombeiros conseguiram fazer a captura do jacaré rapidamente, com técnicas de contenção segura. O animal não tinha ferimentos, estava em boas condições e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), onde receberá os cuidados necessários antes de ser devolvido à natureza.
Um vídeo mostra parte do trabalho dos militares na transferência de jaula do jacaré já seguro.
Ainda que houvesse a mobilização no local, não foi preciso paralisar as atividades no terminal da cidade do Alto Paranaíba.
