Alfredo, o jacaré preguiçoso: fim de semana de soneca do gigante

Ah, Lagoa Santa! Essa joia mineira da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde as águas da Lagoa Central são tão "santas" que curam até a alma cansada de quem enfrenta o trânsito da MG-010. Mas nesse sábado nublado (18/10), e ligeiramente preguiçoso, como convém a um bom mineiro, o verdadeiro astro da cidade não foi nenhum turista em busca de selfie com capivara. Não, senhor! Foi Alfredo, o jacaré-de-papo-amarelo oficial, mascote oficial (e preguiçoso assumido) da terrinha, que resolveu transformar a orla da lagoa num colchão de grama gigante. "Descanso merecido", diriam os fãs. "Ameaça turística", brincariam os haters.







Imagine a cena: nuvens densas no horizonte, temperatura em 32 graus, e de repente... ploft! Alfredo, esse senhor de escamas com pelo menos cinco anos de fama local, emerge das águas turvas da Lagoa Central como um submarino desgovernado – só que em vez de torpedos, ele carrega zero ambições além de uma boa cochilada. Aos 2 metros de comprimento (e uns 80 quilos de puro "deixa eu em paz"), o jacaré se esparramou na beira do espelho d’água, papo amarelo estufado como almofada, olhos semicerrados e boca entreaberta num bocejo que gritava: "fim de semana é pra isso mesmo!".





Moradores, que já conhecem as andanças do bicho desde 2019 (quando ele começou a cruzar avenidas como se fosse pedestre VIP), pararam tudo. "Olha o Alfredo aí, mais relax que eu no feriado!", gritou um morador, que foi correndo filmar a cena. Turistas de BH, atraídos pela fama das águas milagrosas, trocaram o piquenique por um "safári urbano": famílias inteiras com celulares em riste, crianças apontando e idosos filosofando sobre "a vida selvagem que ensina humildade". Um casal de visitantes de Brasília até tentou um piquenique improvisado na praça ao lado – "Ele parece um cachorro grande, só que com dentes extras", riu a moça, enquanto o marido calculava: "Se ele roncar, a gente corre ou finge que é estátua?".





Não houve pânico, gente! Diferente de episódios passados, como aquele resgate em agosto quando Alfredo levou arpões de pesca (e virou herói de campanha ecológica), dessa vez o bicho estava impecável. Zero ataques, zero drama – só puro zen reptiliano.

Curiosos animados

Jacaré Alfredo descansa tranquilamente na orla da Lagoa Santa, bem em frente a Casa da Orla Carlos Altman/EM





O que começou como um boato no grupo de WhatsApp virou evento espontâneo. Uns 30 curiosos se reuniram na orla – moradores fiéis misturados a visitantes que ouviram o burburinho nas redes. "Eu vim de Confins só pra ver o rei da preguiça!", contou um jogem com o celular na mão: "Alfredo relaxando mais que eu pós-academia". As crianças? Delírio total. Uma menininha de 7 anos, doida para chegar mais perto, para desespero dos pais, declarou: "Ele tá sonhando com peixinhos voadores! Vou desenhar pro meu diário".





Já os avós, sentados em bancos próximos, trocaram histórias: "No meu tempo, jacaré era só na história da carochinha. Hoje é influencer!". Um ecologista barbudo alertou pros novatos: "Bonitinho, né? Mas lembrem: ele é selvagem. Não é o Chapolin Colorado pra salvar todo mundo". No fim, ninguém se aproximou demais – lição aprendida dos "passeios" famosos de Alfredo, como aquele cruzamento de rua em 2022 que virou hit no TikTok.





Em Lagoa Santa, até o jacaré merece férias





Essa soneca de sábado reforça o que todo lagoa-santense sabe: Alfredo não é só um jacaré; é o símbolo da tranquilidade mineira misturada com um toque de aventura. Enquanto o mundo corre atrás de likes e deadlines, ele nos lembra: às vezes, o melhor é só... descansar. Na próxima, quem sabe ele não organiza um "yoga com jacaré"? Por enquanto, a Lagoa Central volta ao normal – mas com mais histórias pra contar no boteco. E você, leitor? Já viu um mascote mais cool que esse?