Pisada do Caboclo e Padre Fábio de Melo na Semana Cristã de Lagoa Santa

No próximo sábado, 25 de outubro, a cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, será palco de dois eventos marcantes dentro da programação da Semana da Cultura Cristã: a Pisada do Caboclo, promovida pelo Templo Umbandista Cabana Caboclo Pedra Branca e o show do Padre Fábio de Melo, na Arena Multiuso da cidade.

A Semana Cristã, iniciativa do vereador Bruno Braga, foi oficialmente incluída no calendário municipal de Lagoa Santa. Para o parlamentar, "O objetivo é celebrar e difundir os princípios cristãos que moldaram nossa identidade coletiva", explica o autor do projeto na justificativa. A iniciativa não se limita a rituais religiosos, mas abrange manifestações artísticas, educativas e sociais inspiradas na fé cristã. O projeto também incentiva eventos como concertos, cultos e atividades que envolvam a sociedade civil, visando fomentar o diálogo inter-religioso e a tolerância.





A Umbanda, por se tratar também de uma religião cristã, será aceita nas celebrações de Lagoa Santa. De acordo com o parlamentar Bruno Braga: “toda expressão religiosa deve ser garantida e respeitada. Não se trata de divisão, qualquer segmento pode se organizar para expressar a cultura de sua fé e o nosso mandato defende a liberdade de escolha! O que nos une é Cristo”, comenta.





Sob a liderança espiritual de Pai Erlon Câmara, a celebração da Pisada do Caboclo promete ser um momento de conexão com as raízes indígenas do Brasil, resgatando a ancestralidade dos povos originários e reforçando a importância de sua valorização. O evento, profundamente enraizado na Umbanda, destaca a força dos caboclos e caboclas, entidades que representam a essência dos povos indígenas e sua harmonia com a natureza.

A essência dos caboclos: resgate e resistência





De acordo com Pai Erlon Câmara, os caboclos são a personificação dos povos originários, “os verdadeiros e legítimos donos da terra”, que habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. “Quando falamos de caboclos, estamos falando da ancestralidade mais pura do nosso país, das raízes mais fortes que traduzem nossa origem”, explica. A Pisada do Caboclo é, portanto, um ato de reverência a esses povos, mas também de resistência cultural, trazendo à tona cantos, orações, práticas de cura e limpezas espirituais que foram apagados ou desvalorizados ao longo de séculos.

Essa celebração busca resgatar a conexão perdida com a natureza, um valor central na cosmovisão indígena. “Os caboclos tinham uma ligação muito forte com o céu, a terra, o fogo, a água e as matas. Eles faziam parte disso, e isso fazia parte deles”, destaca Pai Erlon. A força dos caboclos, segundo ele, vem diretamente dos elementos naturais, que alimentam sua energia para realizar trabalhos espirituais de cura, limpeza e reconexão. “São trabalhos vibrantes, intensos e, para quem tem o coração aberto, profundamente emocionantes”, completa.





Caboclos e caboclas: igualdade e representatividade





Um ponto enfatizado por Pai Erlon é a inclusão das caboclas na homenagem. “Quando falamos de caboclos, estamos falando de caboclos e caboclas. Elas são igualmente aguerridas e representam o arquétipo dos povos originários, tanto o indígena quanto a indígena”, afirma. Essa abordagem reforça a importância de valorizar a representatividade feminina, reconhecendo que as caboclas, assim como as mulheres em geral, enfrentam desafios de desvalorização até os dias atuais. A Pisada do Caboclo, portanto, também é um espaço para celebrar a força e a igualdade dessas entidades espirituais.





Umbanda e Cristianismo: uma conexão singular





A Pisada do Caboclo, inserida na Semana da Cultura Cristã, reflete a essência cristã da Umbanda, uma religião que, conforme explica Pai Erlon, nasceu de uma mistura única de influências, incluindo o kardecismo e o catolicismo. “É impossível não sermos cristãos. A Umbanda nasce a partir do médium Zélio Fernandes de Moraes, em uma sessão kardecista, e carrega o sincretismo religioso com o catolicismo”, esclarece. Na Umbanda, o evangelho kardecista é uma base de estudo, reinterpretando os ensinamentos cristãos de amor e caridade sob uma perspectiva única.





A figura de Cristo, sincretizada com Oxalá, é central nesse contexto. “Nos terreiros de Umbanda, a imagem de Oxalá é a de um Jesus vivo, de braços abertos, alinhado aos propósitos de amor e caridade da nossa religião”, destaca Pai Erlon. Essa conexão reforça a Umbanda como uma religião cristã, mas com práticas e rituais distintos, que valorizam a espiritualidade brasileira em sua pluralidade.





Celebração espiritual





A Pisada do Caboclo não é apenas uma celebração espiritual, mas um convite à reflexão sobre a importância de valorizar as raízes indígenas e a conexão com a natureza. Para Pai Erlon, o evento é uma oportunidade de trazer à tona a consciência sobre o que significa ser brasileiro, honrando a ancestralidade e resistindo ao apagamento cultural. “É um momento de reconexão com a terra, as árvores, as folhas, as sementes e os frutos. É onde a energia dos caboclos ganha força”, enfatiza.





O evento, aberto ao público, promete ser uma experiência transformadora, marcada por rituais vibrantes, cânticos e a energia contagiante dos caboclos e caboclas. Para aqueles que buscam se reconectar com suas raízes e com a espiritualidade, a Pisada do Caboclo é uma oportunidade única de vivenciar a força da ancestralidade brasileira em um contexto de fé, amor e resistência. "Encaminhamos um ofício à Prefeitura de Lagoa Santa para incluir a programação do evento no calendário oficial da Semana Cristã para que mais pessoas possam participar das festividades", finaliza Pai Erlon.

Semana da Cultura Cristã







Pisada do Caboclo

Data e horário - 25 de outubro, a partir das 17h

Local: Templo Umbandista Cabana Pedra Branca - Rua Ana Pinto Coelho, 15 – Vila Santa Helena, Lagoa Santa Lagoa Santa, MG

Entrada gratuita







Show ‘Cantando a Vida’ - Padre Fábio de Melo e Thiago Tomé

Data e horário - 25 de outubro, a partir das 18h

Arena Multiuso - Ginásio Poliesportivo de Lagoa Santa

Entrada gratuita





