Encanto dos Erês em Lagoa Santa emociona público na Festa de Cosme e Damião

Na noite fria e céu encoberto, dezenas de balões coloridos sobrevoaram sobre as cabeças dos presentes. A Rua Ana Pinto Coelho, na Vila Santa Helena, em Lagoa Santa, foi fechada para a realização da festa. À primeira vista, lembrava uma Noite de São-João, sem fogueiras. A imagem do santo menino, de cabelos dourados cacheados carregando uma ovelhinha no colo vem à mente. Mas a noite dessa sexta-feira (26/9) foi dedicada às outras divindades - no centro do congá ( altar), São Cosme e São Damião e os Meninos de Angola eram abençoados com a imagem de Pai Oxalá ( Jesus Cristo), em uma cerimônia repleta de doces, balas, bolos e afetos.

Em meio ao aroma doce dessas balas, pirulitos e cocadas que perfumam o ar, estrelinhas cadentes tocaram o chão sagrado e vieram alegrar e trabalhar – com humildade, simplicidade e ternura – os mais de 300 visitantes. São moradores da região que foram ao local com um desejo de serem tocados e abraçados, enquanto corpo e alma recebiam poções de cura. Enquanto os adultos se encantavam com a celebração, as dezenas de crianças vivenciaram a festa dedicada à elas. Corriam animadas pelo terreiro como se estivessem em playground infantil.

Este ano, a Festa do Ibejis ou Erês foi realizada do lado de fora do Templo de Umbanda Cabana Caboclo Pedra Branca. A cerimônia com a presença dos Meninos de Angola desabrochou como um jardim de luz, onde a pureza dançava em véus de inocência e a alegria cantava em notas de cristal. Convocados pelo sacerdote Pai Erlon de Oxalá , os espíritos infantis, com seus risos de brisa e passos de pluma, teceram um tapete de cores e doces, envolvendo corações em um abraço de eternas infâncias. Na cerimônia, 10 crianças, filhos e filhas de médiuns da Cabana Cabloco Pedra Branca, foram batizadas e receberam uma guia de proteção.







Quitandinha de Erês

Próximo à mata, o congá (altar) tem a imagem de Oxalá abençoado os doces e oferendas aos santos Cosme e Damião Carlos Altman/EM





Os terreiros de Umbanda e Candomblé de Lagoa Santa, Vespasiano, Matozinhos e Confins, se transformam em verdadeiros reinos de alegria inocente. É setembro, e a festa de Cosme e Damião chega como um sopro de pureza em um mundo muitas vezes marcado pela pressa e pelas sombras adultas. Crianças correm entre as mesas fartas de doces, enquanto os médiuns, incorporados por entidades infantis, dançam com risos contagiantes, distribuindo bênçãos e travessuras espirituais.

Essa celebração, que une o sagrado ao lúdico, não é apenas uma data no calendário religioso; é um portal para a essência da infância eterna, onde a proteção divina se manifesta na forma de gêmeos travessos e espíritos brincalhões. Nos rituais afro-brasileiros, a presença dos erês e ibejis eleva a cerimônia a um patamar de reverência profunda, lembrando-nos da importância de preservar a inocência em tempos de desafios.

Em todo país, os terreiros se preparam para mais uma vez receber os erês e ibejis, provando que a verdadeira força reside na pureza do coração infantil. A festa de Cosme e Damião não é apenas uma tradição; é um ato de amor coletivo, uma ponte entre o passado ancestral e o futuro das novas gerações. Em um mundo que precisa de mais alegria e menos sombras, essas vozes infantis nos convidam a brincar, curar e acreditar na magia da vida. Que essa celebração continue a ecoar, inspirando respeito e união em todos os cantos do Brasil.

Meninos de Angola

Pai Erlon, junto com os filhos e filhas da Cabana Caboclo Pedra Branca, diz que as celebrações de Umbanda serão realizadas em mais espaços públicos e abertos Carlos Altman/EM

Na Cabana Caboclo Pedra Branca, em Lagoa Santa, o sacerdote da casa, Pai Erlon de Oxalá, explicou aos presentes que a celebração dedicada às crianças na Umbanda, tradicionalmente conhecida como "Festa dos Meninos de Angola" ou "Festa das Crianças", é realizada em 27 de setembro, e este ano foi realizada no dia de ontem. “Neste dia, prestamos homenagem a essas entidades espirituais”.

Mas, afinal, quem são as crianças ou "Meninos de Angola"? De acordo com Pai Erlon, na Umbanda, as crianças representam os espíritos de filhos e filhas de escravizados e de povos indígenas. “São espíritos que, em vida, foram vitimados precocemente e que, após a passagem, optaram por atuar no plano espiritual, dedicando-se a auxiliar, curar e trabalhar em prol da evolução espiritual, especialmente nas religiões de matriz africana. Elas compõem, junto com os Caboclos e os Pretos Velhos, o tripé de espíritos trabalhadores da Umbanda”.

Pai Erlon continua: “As crianças simbolizam a pureza, a leveza e a alegria. Os trabalhos realizados por elas são vistos como fontes de renovação e purificação, trazendo a energia do novo e do recomeço. Esses trabalhos costumam envolver elementos da natureza, como flores, frutas e ervas, a exemplo do alecrim, da camomila e do poejo, que são utilizados nas festividades em sua homenagem. Na mesma data, também celebramos o orixá Ibeji, que, no sincretismo religioso, é associado a São Cosme e São Damião. Esses santos, figuras do início da era cristã, eram médicos e farmacêuticos, e sua associação ao orixá Ibeji se deve à capacidade de cura. Ibeji não são crianças, mas o orixá que simboliza a cura por meio da magia, magia essa que se manifesta nos trabalhos das crianças.

A festa anual em honra às crianças é um momento de grande alegria. Este ano, serão oferecidos doces, como bala de coco e cocada, e o caruru, alimento do orixá Ibeji, além de muitas frutas. As doações de doces e guloseimas são sempre bem-vindas, proporcionando alegria tanto para o espírito quanto para o corpo.

"Mais do que uma celebração festiva, este dia é um momento de reflexão sobre o papel das crianças na espiritualidade, lembrando que os espíritos infantis já viveram diversas encarnações e carregam consigo conhecimentos e experiências acumuladas. É também um momento para lembrar as crianças que tiveram suas vidas interrompidas precocemente, sejam elas indígenas ou descendentes de africanos", finaliza.







Origens e o sincretismo

Dezenas de crianças participaram da celebração em homenagem aos Erês Carlos Altman/EM Pai Erlon, junto com os filhos e filhas da Cabana Caboclo Pedra Branca, diz que as celebrações de Umbanda serão realizadas em mais espaços públicos e abertos Carlos Altman/EM Próximo à mata, o congá (altar) tem a imagem de Oxalá abençoado os doces e oferendas aos santos Cosme e Damião Carlos Altman/EM Festa de Cosme e Damião foi celebrada ao ar livre em Lagoa santa e recebeu cerca de 300 visitantes Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A festa de Cosme e Damião tem raízes que se entrelaçam entre o cristianismo e as tradições africanas trazidas ao Brasil durante o período escravagista. No calendário católico, 26 de setembro homenageia os santos gêmeos Cosme e Damião, médicos martirizados no século 4, conhecidos por sua caridade e cura gratuita.

No Brasil, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro, essa data ganhou contornos únicos devido ao sincretismo religioso, onde elementos do catolicismo se fundem com as crenças iorubás e bantu. Aqui, Cosme e Damião são identificados com os Ibejis no Candomblé e os Erês na Umbanda, representando a adaptação cultural dos escravizados para preservar suas práticas ancestrais sob o véu da religião dominante.

Esse sincretismo não é superficial; ele reflete a resiliência das comunidades afro-brasileiras. Durante a escravidão, os africanos disfarçavam seus orixás em santos católicos para evitar perseguições. Assim, os gêmeos santos se tornaram o rosto visível dos Ibejis, divindades gêmeas da tradição iorubá que simbolizam a dualidade da vida – nascimento e morte, alegria e tristeza. Em algumas narrativas, inclui-se Doum (ou Doun), o terceiro irmão, formando um trio que enriquece o panteão.

Essa fusão cria uma celebração híbrida, onde velas acesas para os santos coexistem com oferendas de doces e brinquedos para as entidades espirituais, promovendo uma harmonia que transcende dogmas.

Quem são os Erês e Ibejis?

No coração da festa estão os erês e ibejis, entidades que personificam a pureza da infância e a sabedoria ancestral disfarçada de brincadeira. No Candomblé, os Ibejis (ou Ibeji) são orixás gêmeos, filhos de Iansã e Xangô, reverenciados como protetores das crianças, da fertilidade e da abundância. Seu nome vem do iorubá "ibéji", que significa "nascidos dois", e eles são associados à dualidade cósmica, capaz de resolver problemas, conceder bênçãos e garantir boas colheitas.

Nos rituais, os Ibejis se manifestam através de danças leves e alegres, com os filhos de santo incorporando sua energia travessa, distribuindo doces e realizando curas espirituais. Eles são frequentemente representados como crianças gêmeas, vestidas de azul e rosa, simbolizando o equilíbrio entre o masculino e o feminino.







Já na Umbanda, uma religião brasileira que mescla elementos indígenas, africanos e espíritas, os erês são espíritos de crianças que desencarnaram precocemente ou que nunca encarnaram, mas evoluíram espiritualmente. Eles estão próximos aos orixás e atuam como mensageiros, trazendo mensagens de cura e orientação com uma inocência desarmada.

Os erês incorporam em médiuns durante as giras, comportando-se como crianças: pedem doces, brincam com brinquedos e falam com vozes agudas e risos espontâneos. Sua presença é terapêutica, ajudando a aliviar tensões emocionais e promover a alegria coletiva. Tanto erês quanto ibejis representam a renovação, a pureza e a proteção infantil, tornando sua manifestação nos terreiros um momento de conexão profunda com o divino infantil.

Outras festas







Para as religiões de matriz africana, a festa de Cosme e Damião é um dos eventos mais aguardados do ano, simbolizando a proteção das crianças e a perpetuação da vida. Em um contexto histórico marcado pela opressão, essa celebração reforça a importância da família e da comunidade, oferecendo um espaço de resistência cultural. Nos terreiros, as giras em homenagem aos ibejis e erês são marcadas por fartura: mesas cobertas de doces, refrigerantes, bolos e brinquedos, que são distribuídos não só aos presentes, mas também às crianças da vizinhança, promovendo inclusão social.







Na Umbanda, a festa enfatiza a caridade e a cura espiritual, com os erês atuando como intermediários para resolver questões emocionais e físicas. Já no Candomblé, os rituais honram os ibejis como orixás que garantem fertilidade e prosperidade, com toques de atabaque que invocam sua energia vital. Essa importância transcende o religioso: em tempos de desigualdades sociais, a distribuição de doces para crianças carentes reforça valores de solidariedade, combatendo o preconceito contra as religiões afro-brasileiras. Como destacado em relatos, "a festa de Cosme e Damião é um dos eventos mais esperados do calendário religioso", valorizando a proteção das crianças.

Em 2024, a Festa de Ibeijada no Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, em Confins, reuniu cerca de 200 pessoas. Para este ano, a expectativa é de um evento ainda maior, mais bonito e que acolha toda a sociedade, mostrando a beleza da espiritualidade e reforçando os traços de caridade e amor ao próximo que são essência da religião de matriz africana, como observa Pai Pequeno Mardiones: "na Umbanda, os Meninos de Angola – também chamados de Dois-Dois, Cosmes ou Erê – representam a energia da criança: pura, alegre e cheia de luz. Apesar da forma infantil, são forças espirituais que ensinam com simplicidade, curam mágoas e trazem proteção. A presença dessas entidades renova nossas esperanças e nos lembra que a evolução espiritual começa com humildade e coração puro. Que possamos todos carregar em nós a doçura de um Menino de Angola."







É uma data que une gerações, onde avós contam itãs (lendas iorubás) sobre os gêmeos, e os mais jovens aprendem sobre suas raízes ancestrais.









Respeito

A festa de Cosme e Damião é reverenciada por sua essência pura e inclusiva, sendo considerada uma das mais sagradas nas religiões afro-brasileiras. Seu foco na infância evoca um respeito universal: as entidades infantis são vistas como imunes à maldade, capazes de trazer mensagens diretas e curas sem julgamentos. Isso promove uma atmosfera de confiança, onde problemas pessoais são resolvidos com leveza. Além disso, em uma sociedade que ainda marginaliza as práticas afro, essa celebração resiste ao preconceito, afirmando a identidade cultural e espiritual.

É uma data que transcende barreiras, unindo católicos, umbandistas e candomblecistas em uma celebração de vida. Em tempos de intolerância religiosa, essa festa lembra a todos da beleza da diversidade, tornando-se um símbolo de esperança e renovação.







Confira a celebração em templos na Região Metropolitana de BH

Com o coração cheio de gratidão e amor, a Tenda de Umbanda Famíli de Fé (TUFF) também convida todos para a terceira celebração em honra a Cosme e Damião, que será realizada neste sábado, 27 de setembro, na sede da entidade, na Rua Quatro, 139, bairro São Paulo, em Matozinhos, das 14h às 17h. Para Pai Cláudio este é um momento especial, guiado pela luz e pela alegria, para unir a comunidade em prol das crianças que tanto precisam de carinho e esperança.

Para tornar esse momento realidade, a TUFF conta com a energia amorosa e a colaboração de todos. As doações podem ser feitas pela chave Pix: 31 998841627. Pai Cláudio reforça que com a força do amor coletivo que vai conseguir transformar sonhos em realidade. "Conto com o apoio de todos, como sempre, para fazermos uma festa cheia de luz e alegria para as crianças carentes da nossa comunidade. Desde já, agradeço profundamente a cada um de vocês por caminharem conosco nessa jornada de partilha e esperança. Venham nos prestigiar, tragam seus sorrisos e suas boas energias para celebrarmos juntos essa data tão especial", finaliza.





27/9 - Festa de Ibeijada- Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca - Confins

O Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca realizará sua tradicional Festa de Ibeijada, em homenagem a Cosme e Damião no dia 27/9, a partir das 15h. Este ano, a celebração acontecerá em um espaço externo, no CRASLEM – Rua Lagoa Santa, Centro de Confins/MG, proporcionando mais conforto para os participantes e ampliando a possibilidade de receber a população em uma festa aberta e inclusiva, mostrando para as pessoas a importância da tolerância religiosa, do respeito entre as pessoas e suas crenças, sejam elas quais for. Pessoas de qualquer religião são bem-vindas a aproveitar a festa.







História do templo

O Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca foi fundado em 26 de setembro de 2010, em Confins/MG.

Sua história começa com Altair, filho da saudosa Pel D’Oxum, que iniciou sua vida espiritual no Centro Espírita de Umbanda Caboclo Guaracy, em Pedro Leopoldo/MG. Foi ali que se deu o processo de desenvolvimento mediúnico que resultou na chegada do guia espiritual Caboclo Pena Branca. Com a aprovação de seu Pai Xangô, Altair fundou o templo, atendendo ao chamado espiritual de anos do Caboclo Pena Branca. Hoje, a casa é referência na cidade e segue promovendo a fé, a caridade e o fortalecimento da cultura de matriz africana.

Atividades e giras públicas

As giras públicas do templo acontecem, em sua maioria, de forma quinzenal, aos sábados, às 15h, sempre abertas a toda a comunidade.O calendário completo pode ser acompanhado pelas redes sociais oficiais do templo.

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene

Este evento é uma realização do Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, como contrapartida pelo recebimento do recurso do Edital nº 043/2024 – Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura Municipal de Confins.

Instagram : @templodeumbandapenabranca

27/9 - Festa de Cosme e Damião – Ilê Templo de Yemanjá - Lagoa Santa

O templo de Iemanjá vai fazer a tradicional Festa de Cosme e Damião deste ano, no sábado (26/9), às 19h.

História do templo

O templo de Yemanjá de Nação Omôloko, funciona desde 1983 na cidade de lagoa Santa

Atividades e giras públicas

As giras públicas do templo acontecem às quartas-feiras, de forma quinzenal . O calendário completo pode ser acompanhado pelas redes sociais oficiais do templo.

Endereço: Rua virgilio de Melo Franco, 254 - Bairro centro, Lagoa Santa

Instagram : @ycasade








