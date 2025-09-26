Horóscopo
Oração a São Cosme e Damião: para proteção, saúde e amor
São Cosme e Damião eram médicos e por isso são os protetores da classe médica e dos enfermos. Veja a poderosa oração a São Cosme e Damião.
26/09/2025 23:17
Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos nascidos na península arábica por volta do ano 260 d.C. A história conta que eles eram médicos e tratavam dos doentes sem cobrar, pois eram muito devotos e religiosos, ajudando quem precisava pela fé. Conheça hoje a Oração a São Cosme e Damião. Nesta publicação você poderá encontrar poderosas orações a São Cosme e Damião para proteção contra todos os males e a bênção do amor para toda a família.
Oração a São Cosme e Damião: para proteção e bênçãosReze com muita fé:
“São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda a maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência estas palavras de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu São Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos e farmacêuticos. Amém. ”
Oração para amorReze essa oração a São Cosme e Damião no íntimo do seu coração e, enquanto reza, mentalize as coisas boas da sua vida. Peça que o amor chegue até você pela intercessão de São Cosme e Damião.
“Amados São Cosme e São Damião, Em nome do Todo-Poderoso. Eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo De causas decorrentes Do passado e presente, Imploro pela perfeita reparação Do meu corpo e (Diga nome dos seus familiares) Agora e sempre, Desejando que a luz dos santos gêmeos Esteja em meu coração! Vitalize meu lar, A cada dia, Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade. Amados São Cosme e São Damião, Eu prometo que, Alcançando a graça, Não os esquecerei jamais! Assim seja, Salve São Cosme e São Damião, Amém!”
Conheça melhor São Cosme e DamiãoCosme e Damião foram pessoas muito devotas a Cristo desde de muito novos, quando sua mãe Teodata os introduziram à fé cristã. Quando crescidos, acredita-se que eles se mudaram para a Síria para estudar medicina e se formaram doutores. A partir de então, eles passaram a tratar dos doentes sem cobrar às pessoas menos favorecidas. Durante suas vidas, eles conseguiram curar pessoas tanto pelos seus conhecimentos científicos como pelo poder da fé e da oração, que acreditavam verdadeiramente. Entretanto, o Imperador Diocleciano iniciou uma perseguição a todos os cristãos e acabou por prender São Cosme e Damião por acusação de feitiçaria. Eles foram torturados e condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Mas ao fim da pena, os irmãos permaneciam vivos. Então, o imperador ordenou que eles fossem queimados em praça pública. Mas por milagre divino, os irmãos não queimavam. Já revoltado e certo de que eram feiticeiros, o imperador ordenou que eles fossem afogados, mas anjos de Deus os salvaram. Mas o imperador não se deu por satisfeito nem aceitou todas as provações que Deus deu da divindade destes homens e mandou que cortassem suas cabeças. Assim, os irmãos faleceram, mas foram elevados por Deus a Santos. Na religião católica, o dia de São Cosme e Damião é em 27 de setembro. Existe sincretismo religioso com a Umbanda e religiões afro-brasileiras, onde eles são representados como entidades infantis, também festejados em 27 de setembro. Na Igreja Ortodoxa são celebrados no dia 1 de novembro. Os santos são evocados para auxílio de doentes e necessitados.
