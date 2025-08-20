Horóscopo
O que significa quando a vela de 7 dias apaga antes do prazo?
Você fez um ritual, acendeu uma vela, e antes de 7 dias ela apagou. Existe um significado para quando a vela de 7 dias apaga antes do prazo?
20/08/2025 23:23
Você fez um ritual, acendeu uma vela, e antes do período de 7 dias, ela apagou. Ainda tinha vela para queimar, mas a chama simplesmente sumiu. Essa ocorrência é bem comum. Mas o que será que isso significa? Quando a vela de 7 dias apaga antes do prazo existe um significado espiritual? Uma mensagem? Descubra aqui!
Vela de 7 dias apaga antes do prazo - Por que usamos as velas?Existem vários tamanhos de velas, cores e propósitos. Usamos as velas em práticas espirituais e religiosas há milênios. As velas votivas ou velas de oração são muito usadas em diversas vertentes religiosas, como o cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, umbanda e outras. As velas representam a extensão do nosso pensamento. Assim que acendemos a vela essa intenção emocional e mental é repassada a ela, que fica "impregnada" com essa energia, com nossas emoções.
“Milhares de velas podem ser acesas de uma única vela, e a vida da vela não será encurtada. Felicidade nunca diminui ao ser compartilhada”O fogo, ou seja, a chama da vela é um excelente transmutador e direcionador de energias. É como se o fogo colocasse "em ação" nosso pedido, como se a fumaça da vela pudesse levar aos deuses os nossos anseios. A vela também é usada para iluminar, proteger e afastar maus espíritos. Segundo o dicionário de simbolismo da Universidade do Michigan, a vela simboliza a Luz que ilumina as trevas da vida. Toda vela acesa para algum fim mágico ou espiritual é uma energia que mandamos ao Universo, como uma mensagem. O que mandamos de bom, volta em boas energias para nós. Mas o que mandamos de mau, também volta. Por isso, é preciso cuidado com o que pedimos e quais as nossas intenções quando acendemos uma vela.
Algumas velas apagam... e daí?A primeira coisa que precisamos descartar da narrativa espiritual são os acontecimentos materiais. Existem explicações físicas para a vela de 7 dias apagar antes de terminar como, por exemplo, o vento. Uma porta aberta, uma janela mal fechada pode simplesmente apagar a chama da vela e não há nada de espiritual nisso. É apenas a ação da física e das leis naturais. Nem sempre as coisas precisam de uma explicação transcendental para acontecer. Outro fator que pode influenciar no tempo de queima de uma vela é a qualidade do material com que ela é produzida. Velas com material de baixa qualidade ou com cálculos incorretos na confecção podem gerar o fim prematuro da chama da vela. Ela não tem combustível suficiente para ficar acesa durante o período de 7 dias, a parafina pode estar rachada ou o pavio pode não suportar a combustão. Mas nem sempre uma vela que apaga é mal feita ou ficou exposta ao vento. Às vezes é mesmo uma mensagem. Como saber a diferença então? Simples. Se houver uma mensagem por trás da falta de chama, o fenômeno vai se repetir. Refaça o ritual. Traga para ele as mesmas intenções da primeira vez e veja se a chama aguenta até o fim ou não. Se você repetir o ritual e a vela insistir em apagar, é hora de começar a avaliar a mensagem espiritual que você está recebendo.
Significados espirituais para a chama que apaga
Energia negativa - emoções carregadasNinguém vibra negativamente com consciência, ninguém quer ser negativo. Isso acontece, é fruto das nossas emoções. Temos dias melhores e dias piores, altos e baixos na vida. Ninguém consegue manter o equilíbrio o tempo todo vivendo encarnado na Terra. Pode ser que, no momento em que você acendeu a vela, sua energia não estava das melhores. Com baixa densidade energética, você atraiu vibrações mais pesadas que geraram interferência. Também pode ser um problema do ambiente, que pode estar vibrando o oposto do seu desejo. A energia da sua casa é formada por todas as pessoas que moram nela, e às vezes até mesmo a energia dos vizinhos pode invadir nosso lar. É preciso checar se o ambiente não está muito carregado. Um pêndulo de cristal pode dar uma ideia do que se passa, ou, se não tiver como investigar, é melhor limpar a energia do ambiente sempre que possível.
Fé - o que você está pedindo, afinal?A sua crença e a natureza dela podem fazer com que a chama da sua vela se apague. Você pode ter enviado a mensagem errada com sua energia: racionalmente, queria uma coisa. Emocionalmente, outra. Nosso inconsciente é muito mais ativo do que imaginamos, é ele quem comanda nossas ações e reações automáticas. Quem nunca ficou dividida entre a razão e a emoção? Quando a cabeça diz uma coisa, mas o coração quer outra? Pois então. Isso pode acontecer de forma racional, ou seja, com a nossa percepção, ou pode ser oculto, impossível para nossos sentidos identificar essa divergência. Nesse caso, é bom avaliar melhor seus conflitos internos e também o que você está pedindo. Refletir é a melhor saída e a meditação pode ajudar a trazer para a mente uma resposta.
“As coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las”
Pedido rejeitado - um "não" da espiritualidadeEsse é o maior medo que temos: receber um não da espiritualidade. Sempre que pedimos algo, é porque nos sentimos dignos de receber esse algo. E a frustração é certa quando não somos atendidos. Nos sentimos abandonados, injustiçados, incompreendidos. Tentamos arrumar todo tipo de desculpa que justifique a nossa tristeza, menos aceitar que nem tudo que queremos é o melhor para nós, ou para alguém. Nem tudo que desejamos está dentro do carma, do nosso plano, da nossa missão. Se a vela apagar muitas vezes, essa é a resposta: não. Nesse caso, o melhor a fazer é desencanar e focar em outra coisa. O que não tem remédio, remediado está.
Quando a vela de 7 dias apaga antes do prazo o livre-arbítrio em perigoMuitas pessoas se sentem à vontade para usar a espiritualidade para fazer pedidos que envolvem a vida de outras pessoas. Algumas vezes a intenção é muito nobre, como, por exemplo, quando acendemos velas pela saúde de alguém, ou para que alguém consiga alguma coisa. Mas você já parou para pensar que essa “coisa” pode não estar no destino daquela pessoa? Pior ainda é quando fazemos pedidos de amor. Queremos porque queremos uma pessoa, a qualquer custo. Por isso são tão comuns as magias do amor, como a amarração, por exemplo. Mas, vale lembrar, esse tipo de trabalho não é feito na luz. Logo, se a intenção é direcionada para as esferas mais altas e apaga, ouça o conselho. Não force nada, siga sua vida. Interferir no livre-arbítrio alheio gera um carma terrível e a sua felicidade é o preço. Se o que você pede envolve outras pessoas, fique atenta às mensagens.
Quando a vela de 7 dias apaga antes do prazo o pedido foi aceito - ainda há esperança!Dependendo da natureza do seu pedido e das circunstâncias em que ele foi feito, o apagar da chama pode sinalizar que você foi ouvida e será atendida. Isso costuma acontecer bastante quando temos causas urgentes. Tudo acontece rápido e a energia da vela não é mais necessária. É o menos provável de acontecer, mas acontece. Assim funciona a magia e por isso ela é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Tudo pode ser, tudo pode não ser, tudo pode não passar de um fenômeno material. Sempre, em todas as situações, a interpretação é nossa. E, dependendo do nosso nível de consciência e do quanto escutamos nossa intuição é que a mágica realmente acontece. A verdadeira magia exige atenção, reflexão, contemplação. Quando descobrimos isso, até uma chama apagada pode ser encantadora!
