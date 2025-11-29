Caramelos encantam cidade mineira ao "invadir" presépio de Natal

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O espírito natalino ganhou um toque de ternura e urgência em Pará de Minas, Minas Gerais, onde um presépio artesanal montado com esmero tem se tornado ponto de encontro para famílias da região. Idealizado pelo arquiteto e vereador local Lucas Henrique , o cenário – descrito como "lindo" e repleto de detalhes que evocam a tradição do nascimento de Jesus – convida visitantes a participarem da cena, preservando assim a essência coletiva da data.





No entanto, um vídeo compartilhado no Instagram transformou a atração em fenômeno viral: dois cães caramelos abandonados invadiram o presépio em busca de abrigo, aninhando-se como um improvável "anjinho de patas" entre as figuras sagradas. A postagem, feita pela página Paranews PM (@paranews.pm) – perfil dedicado a notícias locais e administrado por Claudia Baez –, explodiu em engajamento nas redes sociais. O Reel captura o momento com uma narração leve e afetuosa que mistura humor e emoção, elevando a cena a um símbolo perfeito do Natal inclusivo. A transcrição integral do áudio do vídeo, narrado em tom carinhoso e com risadas sutis, é a seguinte:





“Enquanto isso, no presépio da minha cidade... Olha! Vai jogar a santa no chão! Ê, tiu! Tá em oração aí, meu irmão? Na praça da matriz com o caramelo destruindo tudo. Destruindo toda a decoração. Nota zero pra ele. Olha, tiu! Que moço que tá fazendo com o presépio da prefeitura? A prefeitura veio cá, fez um presépio e ele tá... olha lá!”

Leia Mais Presépio Colaborativo é atração natalina com toque regional 'Trenó voador' abre a iluminação de Natal na Praça da Liberdade Presépios: Tradição que junta fé, beleza e arte





Bichinhos inocentes





Essa narração, que dura cerca de 30 segundos, acompanha imagens do presépio iluminado à noite, com os caramelos explorando o local onde se encontram esculturas gesso, lago e forrações com palha, roçando-se no presépio como se buscasse calor e proteção. A legenda da postagem reforça o apelo com sensibilidade: "O presépio está lindo, feito com muito esforço e dedicação do arquiteto @lucasartes, precisa ser preservado para que as famílias possam visitar e completar a arte; porém, o caramelo não tem culpa de ter sido abandonado, provavelmente estava com frio. Enfim, quem sabe aparece alguém que queira adotar esse anjinho de patas".





O vídeo, que acumula milhares de visualizações em poucas horas, ressoa como um lembrete de que o Natal transcende o religioso: é sobre compaixão. Especialistas em proteção animal consultados apontam que casos como o de caramelo são agravados pelo frio noturno, que pode ser fatal para filhotes desamparados. A esperança é que o Reel impulsione adoções responsáveis, transformando um episódio de abandono em história de redenção.





Reações nas Redes Sociais





A postagem de Claudia Baez gerou uma avalanche de interações, com usuários dividindo-se entre risos pela fofura da cena, lágrimas pela situação dos vira-latas e mensagens de fé que unem o presépio ao "milagre" de Caramelo. Muitos elogiaram a narração por seu tom acolhedor, que torna o vídeo irresistível. Aqui, uma seleção dos comentários mais destacados:



“Onde tem inocentes se sentindo acolhidos, tem Deus!”

@medvetgiovana







“O caramelo sempre dando aula de sabedoria e empatia”

@janinedias1993





“Caramelo apareceu pra mostrar que Jesus pode aparecer em diferentes faces”

@geicielyarsilva





“Jesus Cristo que o recebeu em sua manjedoura”

@luciahelenacostaa





“Caramelo sendo caramelo”

@duarte_gleisson





"Tinha casinha pra eles aí na praça , foi retirada e agora eles estão sem”

@araujosandra561





Enquanto o presépio continua a brilhar como atração gratuita em praça pública de Pará de Minas, o destino dos caramelos permanece incerto – mas otimista. Para quem está na região e sonha com um companheiro fiel, este pode ser o sinal natalino perfeito. Como a narração do vídeo sussurra com tanto afeto: o Natal acolhe a todos, em suas formas mais inesperadas e peludas.