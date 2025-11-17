'Trenó voador' abre a iluminação de Natal na Praça da Liberdade

Alexandre Carneiro e Quéren Hapuque*

O Papai Noel chegou voando a Belo Horizonte, ao menos sob o ponto de vista metafórico: na noite de ontem, uma animação fez com que o trenó do Bom Velhinho sobrevoasse a Praça da Liberdade. A atração marcou a inauguração da iluminação de Natal no ponto mais tradicional da capital mineira, que já pode ser visitada pelo público.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), que foi vaiado por parte do público. O chefe do Executivo estadual ouviu assovios, gritos e xingamentos durante uma contagem regressiva, que precedeu o momento em que ele acendeu as luzes. Sob os protestos, o chefe do Executivo estadual acionou o interruptor exatamente às 20h04 e iluminou a Praça da Liberdade.

Momentos antes, Zema havia conversado brevemente com a imprensa, acompanhado do vice-governador Mateus Simões (PSD), e destacado a atmosfera familiar do Natal. "Estou muito feliz, satisfeito, aqui, de estarmos lançando o Natal da Mineiridade, o Natal de Luzes, um momento do ano inesquecível para todos nós. Eu, pelo menos, tenho excelentes recordações dos Natais que passei quando criança, com os meus pais", declarou.

Logo após o acionamento das luzes, músicos da Vesperata de Diamantina começaram a tocar “Trenzinho Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, em frente ao Palácio da Liberdade, complementando o clima natalino. Detalhe interessante foi uma encenação de Chica da Silva com o contratador João Fernandes, os dois personagens mais famosos da cidade histórica na região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

Promovida pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), a habitual iluminação da Praça da Liberdade faz parte do chamado Natal da Mineiridade 2025, que leva decoração festiva a dezenas de cidades mineiras, além de atrações gratuitas como cantatas, exposições, shows, presépios e apresentações de teatro e dança.

Leonardo Schubert e Naiara Schubert levaram a filha Liz Helena, de 2 anos, para ver a iluminação Marcos Vieira/EM/D.A.Press Projeções iluminaram as fachadas dos prédios históricos da Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press "Tudo mágico", classificou a visitante Sueli Cerqueira, de 65 anos Marcos Vieira/EM/D.A Press Presépio é uma das atrações luminosas da Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press Coreto é um dos pontos tradicionalmente iluminados durante o Natal na Praça da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press Grande público se concentrou na Alameda da Praça da Liberdade para acompanhar a cerimônia Marcos Vieira/EM/D.A.Press Decoração inclui fachos de laser Marcos Vieira/EM/D.A.Press Regiões de Minas Gerais fazem parte do tema da decoração de Natal Marcos Vieira/EM/D.A.Press Depois da chegada surpreendente, Papai Noel acena à multidão da janela do Palácio da Liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press O Bom Velhinho "sobrevoou" a praça em trenó Marcos Vieira/EM/D.A.Press Entre os destaques da cenografia, a "Revoada de Pássaros", uma instalação luminosa que simboliza o voo da liberdade Marcos Vieira/EM/D.A.Press Governador Romeu Zema (Novo) e o vice Mateus Simões (PSD) acenderam as luzes sob vaias de parte do público Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Na Praça da Liberdade, a programação, que tem como tema "A Liberdade e as Artes", só se encerra em 6 de janeiro de 2026, Dia de Reis. Entre os destaques da cenografia estão a “Revoada de Pássaros”, uma instalação luminosa que simboliza o voo da liberdade e a ascensão espiritual, e o percurso encantado que leva o visitante da Avenida João Pinheiro até o Palácio da Liberdade, transformado na Casa do Papai Noel. O presépio iluminado sobre o espelho d’água e o coreto da praça, que retoma seu uso original com apresentações diárias de corais, orquestras, congadeiros e artistas mineiros, completam o circuito.

A decoração deste ano mantém o clima de sinergia entre as tradições natalinas e mineiras. A área verde recebeu seis cenários imersivos inspirados nas seis regiões do estado, com projeções mapeadas, esculturas luminosas, lasers, drones e presépios artísticos. Os espaços têm as seguintes temáticas: Fé e Tradição, Luz e Esperança, Artes, Vila Mineiridade, Coreto Musical e, por fim, o Presépio. Apresentações musicais e teatrais, além de intervenções artísticas, também fazem parte da programação.

Mais atrações

Já no entorno do Palácio e da praça ficará a chamada Vila Mineiridade, que será montada na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade. De amanhã (19/11) a 6 de janeiro, o espaço reunirá gastronomia, artesanato e cultura popular.

Serão 30 expositores com pratos típicos e produtos regionais. Entre 20 e 23 de novembro, a culinária afro-brasileira ganha destaque, em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O Salão das Artes, com curadoria de Mary Arantes, apresentará obras de mais de 80 artistas no CCBB Belo Horizonte, de 11 a 14 e de 19 a 21 de dezembro.

Público aprova

Leonardo Schubert, de 51 anos, compareceu à abertura da iluminação na Praça da Liberdade acompanhado da esposa, Naiara Schubert, de 38, e da filha Liz Helena Schubert, de apenas 2 anos. Eles são de Belo Horizonte e, todos os anos, fazem questão de conferir o espaço natalino: em 2025, pela primeira vez, a visita coincidiu com a inauguração da decoração.

Para o casal, a iluminação deste ano foi a mais bonita. Eles elogiam também as demais atrações. "A gente ensina o caminho da fé, da história, ao mesmo tempo do lúdico, porque o Natal tem essa coisa lúdica também", opina Naiara. "A Vesperata está fantástica. A gente adora música e ela (a criança) também, a gente incentiva", complementa Leonardo.

Sueli Cerqueira, de 65 anos, também presenciou a abertura da iluminação de Natal pela primeira vez, acompanhada por uma amiga. E gostou: "Sou do interior (do município de Teófilo Otoni), mas moro em Belo Horizonte há 25 anos e sempre venho aqui. Amo essa decoração e, neste ano, achei ainda melhor do que a do ano passado", elogia. "Achei tudo mágico. As projeções, os drones, tudo muito encantador mesmo", conclui.