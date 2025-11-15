Cidade mineira inicia temporada de celebrações de Natal

O espírito natalino voltou a brilhar em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, neste fim de ano. A primeira edição do 'Natal Barroco', idealizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, começou nesta sexta-feira (14/11) com a inauguração das luzes de Natal e promete transformar a cidade e seus distritos em um verdadeiro espetáculo a céu aberto, com concertos, cortejos, shows e corais até 6 de janeiro. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO Há 41 dias para o Natal, a abertura oficial da programação ocorre às 19h, no Largo de São Francisco, com a presença do prefeito Aurélio Suenes para a contagem regressiva que marcará a inauguração das luzes nos pontos históricos e nas principais ruas da cidade. O momento também celebra a tão esperada chegada do Papai Noel. Para tornar a noite ainda mais especial, o grupo Quinteto Bravíssimo apresentará o espetáculo musical 'Natal Clássico', dando o tom das celebrações que se aproximam.

"O 'Natal Barroco' foi pensado para unir nossas famílias, celebrar nossa rica história e renovar as esperanças em um dos períodos mais bonitos do ano. Convidamos todos os são-joanenses a participar e a se encantar com a programação que preparamos com tanto carinho", destaca o prefeito. A festa continua no sábado (15), com o Grande Cortejo de Natal, que promete ser um dos destaques da programação. Inspirado nos desfiles de Gramado, o cortejo reunirá mais de 150 personagens, fantasias, elementos cênicos e cinco carros alegóricos temáticos, além de estrutura completa de som e iluminação.

Para todas as idades, o desfile sairá da Igreja do Rosário às 16h e seguirá pela Rua Embaixador Gastão da Cunha, Rua Getúlio Vargas, Rua Arthur Bernardes e Avenida Presidente Tancredo Neves, encerrando no coreto. No domingo (16), o Teatro Municipal recebe, às 20h, o Show Musical de Natal, com entrada gratuita por ordem de chegada. A apresentação integra a série de atividades culturais que seguirá até o início de janeiro, incluindo cantatas, concertos nas varandas, números com orquestras, grupos de flauta e repertórios do Conservatório de Música. Primeira edição do 'Natal Barroco', idealizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de São João del-Rei, começou nesta sexta-feira (14/11) Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei A abertura oficial da programação ocorreu às 19h desta sexta (14), no Largo de São Francisco Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei O momento também celebra a tão esperada chegada do Papai Noel Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei A festa continua neste sábado (15) com o Grande Cortejo de Natal, que promete ser um dos destaques da programação Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei Inspirado nos desfiles de Gramado, o cortejo reuniu mais de 150 personagens, fantasias, elementos cênicos e cinco carros alegóricos temáticos Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei O desfile reuniu não só crianças, mas pessoas de todas as idades Emmanuel Pinheiro/Prefeitura de São João del-Rei Voltar Próximo Natal da Mineiridade 2025 une fé, arte e tecnologia em todo o estado "É uma programação muito rica e diversificada, que mantém essa essência do nosso Natal, com foco na valorização das nossas formas barrocas e na valorização do nosso patrimônio material e imaterial", destaca o secretário de Cultura e Turismo, Caio Henrique Andrade. Com expectativa de receber mais de 100 mil visitantes entre novembro e dezembro, a programação oficial de shows será divulgada na segunda-feira (17) pela prefeitura, mas nomes como Elba Ramalho e Alcione já estão entre as atrações confirmadas.

