Presépios: Tradição que junta fé, beleza e arte

O Presépio Gigante de Marchetto, localizado em Mosso, Piemonte, é um dos maiores da Itália, com cerca de 200 figuras em tamanho natural. As cenas retratam a vida local do início do século XX, incluindo artesãos, famílias e atividades agrícolas, distribuídas por um percurso de 800 metros no centro histórico. Foto: Presépios - Divulgação