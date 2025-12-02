MG: PM fecha ringue de boxe promovido por homem com passagens por 7 crimes

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar (PM) fechou um ringue de boxe em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto (MG), na Região Central do estado, no último domingo (30/11). Segundo registrado no boletim de ocorrência, o organizador do evento, um homem de 27 anos, tem passagens por sete crimes, reagiu à abordagem dos militares e acabou detido. “O ringue não tinha nenhuma estrutura de segurança”, afirma a corporação.

A PM relata que, durante patrulhamento de rotina, recebeu denúncia anônima sobre uma luta clandestina em curso em um lote afastado da via pública e situado na Vila Residencial Antônio Pereira. Assim que chegaram ao local, os policiais encontraram vários espectadores, incluindo crianças e adolescentes, e interromperam a luta.

“Neste momento, o promotor do evento aproximou-se da equipe policial visivelmente alterado, elevando o tom de voz e tentando intimidar e impedir a ação policial”, narra trecho da ocorrência.

Conforme o documento, ele não obedeceu à ordem para que colocasse as mãos na cabeça. “Familiares do autor passaram a se aproximar com o objetivo de atrapalhar o procedimento policial”, afirma a PM. Os policiais, então, usaram gás de pimenta para conseguir conter o homem e conduzi-lo à delegacia. Ele foi ouvido e liberado.

A Polícia Militar considera que ele cometeu crime ao “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”, conforme redação no artigo 132 do Código Penal. O organizador também pode responder por outros crimes, como desacato (art. 331), desobediência (art. 330) e resistência (art. 329).

Ainda de acordo com a polícia, ele tem passagens por vias de fato, agressão e lesão corporal, em 2021, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, em 2019, além de ser coautor em um roubo em 2018.

Em um perfil nas redes sociais dedicado a divulgar imagens das lutas, o organizador disse nesta terça-feira (2/12) que adotará as medidas necessárias. “Vamos regularizar para voltar com a nossa diversão”, escreveu.

