MG: PM fecha ringue de boxe promovido por homem com passagens por 7 crimes
Polícia flagrou vários moradores no local no momento da abordagem, que aconteceu em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto
A Polícia Militar (PM) fechou um ringue de boxe em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto (MG), na Região Central do estado, no último domingo (30/11). Segundo registrado no boletim de ocorrência, o organizador do evento, um homem de 27 anos, tem passagens por sete crimes, reagiu à abordagem dos militares e acabou detido. “O ringue não tinha nenhuma estrutura de segurança”, afirma a corporação.
A PM relata que, durante patrulhamento de rotina, recebeu denúncia anônima sobre uma luta clandestina em curso em um lote afastado da via pública e situado na Vila Residencial Antônio Pereira. Assim que chegaram ao local, os policiais encontraram vários espectadores, incluindo crianças e adolescentes, e interromperam a luta.
“Neste momento, o promotor do evento aproximou-se da equipe policial visivelmente alterado, elevando o tom de voz e tentando intimidar e impedir a ação policial”, narra trecho da ocorrência.
Conforme o documento, ele não obedeceu à ordem para que colocasse as mãos na cabeça. “Familiares do autor passaram a se aproximar com o objetivo de atrapalhar o procedimento policial”, afirma a PM. Os policiais, então, usaram gás de pimenta para conseguir conter o homem e conduzi-lo à delegacia. Ele foi ouvido e liberado.
A Polícia Militar considera que ele cometeu crime ao “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”, conforme redação no artigo 132 do Código Penal. O organizador também pode responder por outros crimes, como desacato (art. 331), desobediência (art. 330) e resistência (art. 329).
Ainda de acordo com a polícia, ele tem passagens por vias de fato, agressão e lesão corporal, em 2021, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, em 2019, além de ser coautor em um roubo em 2018.
Em um perfil nas redes sociais dedicado a divulgar imagens das lutas, o organizador disse nesta terça-feira (2/12) que adotará as medidas necessárias. “Vamos regularizar para voltar com a nossa diversão”, escreveu.
