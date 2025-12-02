Feira Nacional de Artesanato começa amanhã no Expominas

Considerada uma das maiores da América Latina, a 36ª Feira Nacional de Artesanato (FNA) vai reunir mais de 100 mil visitantes e mais de 3 mil expositores no Expominas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. O encontro, que acontece de 3 a 7 de dezembro, tem programação voltada à sustentabilidade, com ações educativas, oficinas e atividades ambientais. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão disponíveis no Sympla.

Os organizadores prometem compensar 360 toneladas de carbono - número muito acima das cinco toneladas inicialmente previstas - que estimam ser produzidas durante os quatro dias de evento.

A FNA contará com 700 estandes ocupados por artesãos de todos os estados brasileiros. Serão comercializados produtos tradicionais e contemporâneos em diferentes técnicas, materiais e estilos: “Há cerca de 30 mil itens à venda. Tem de tudo: objetos de decoração, roupas, toalhas, luminárias, tapetes, obras de arte e muito mais”, contou Tânia Machado, organizadora do evento.

Ainda segundo Tânia, os valores dos produtos variam entre R$ 5 e R$ 10 mil, e a maior parte custa em torno de R$ 50 a R$ 150. Você pode conferir todos os artesãos participantes no catálogo virtual, disponível no site catalogofna.org.br.

Diversas atrações

A programação inclui a mostra imersiva “Sustentabilidade em Ação”, com elementos visuais interativos, jogos, informações sobre espécies nativas e painéis educativos. Monitores estarão disponíveis para orientar o público.

“Teremos uma calculadora que, através de perguntas simples, dirá quanto cada pessoa emite de gás estufa por ano e como diminuir esses danos de forma prática”, afirmou Tânia Machado. Ela foi desenvolvida em parceria com a Engear e estará disponível no site da consultoria e por QR Code durante o encontro.

Além disso, todos os dias contarão com uma performance abordando consumo consciente e atitudes cotidianas relacionadas ao meio ambiente.

A feira também vai promover o “Concurso de Presépios Feitos com Materiais Reciclados” e o “Concurso de Esculturas Feitas com Sucatas”. As obras serão avaliadas por um júri especializado e também receberão votos do público. As melhores peças ficarão expostas durante todo o evento.

Também haverá oficinas artesanais, distribuídas em dez salas, com o uso de materiais reaproveitados. Entre as técnicas estão enfeites de Natal, boneca de CD, eco bijoux de cápsulas de café, cachepô de prendedores, reciclagem de vidro e pintura com terra.

A feira ainda promete música e boa gastronomia: “Teremos praça de alimentação, onde as pessoas vão encontrar de sanduíches a pratos”, disse a organizadora. “Vão acontecer cortejos de cancioneiros do folclore”, completou.

Compensação de carbono e gestão de resíduos

O número de 360 toneladas de gás carbônico produzidas tem base na análise dos eventos de 2023 e 2024. “Consideramos o carbono emitido por todos os prestadores de serviço e expositores, transporte de pessoas e mercadorias, resíduos reciclados e os que vão para aterros, energia e água gastos”, contou Tânia Machado.

A compensação é realizada através do plantio de árvores em áreas urbanas degradadas, o que, ao longo dos anos, melhora a qualidade do ar e aumenta a retenção de carbono.

Até o momento, foram plantadas mais de 2 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado em cinco áreas municipais: Serra do Engenho Nogueira e os parques Brejinho, Vitória, Goiânia e Alfredo Sabetta.

A organização também pretende reutilizar ou reciclar pelo menos 80% dos resíduos do evento. Serão utilizados sacolas, copos, pratos e canudos biodegradáveis, e haverá orientações sobre o descarte correto.

Serviço

Feira Nacional de Artesanato

Local: Expominas — av. Amazonas, 6.200, Gameleira

Datas e horários:

• 3, 4 e 5/12 (quarta a sexta): 14h às 22h

• 6/12 (sábado): 10h às 22h

• 7/12 (domingo): 10h às 22h

Site: feiranacionaldeartesanato.com.br

Instagram: @feiranacionaldeartesanato

Ingressos no site