SUSTENTABILIDADE

Feira Nacional de Artesanato começa amanhã no Expominas

Arte e cultura estarão unidas em um dos maiores encontros do gênero na América Latina, que promete compensar 360 toneladas de carbono emitidas nos quatro dias

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
02/12/2025 19:58

Feira Nacional de Artesanato de 2024
Feira Nacional de Artesanato de 2024 crédito: Carol Gandra

Considerada uma das maiores da América Latina, a 36ª Feira Nacional de Artesanato (FNA) vai reunir mais de 100 mil visitantes e mais de 3 mil expositores no Expominas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. O encontro, que acontece de 3 a 7 de dezembro, tem programação voltada à sustentabilidade, com ações educativas, oficinas e atividades ambientais. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão disponíveis no Sympla.

Os organizadores prometem compensar 360 toneladas de carbono - número muito acima das cinco toneladas inicialmente previstas - que estimam ser produzidas durante os quatro dias de evento.

Feira Nacional de Artesanato de 2024-Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra
Feira Nacional de Artesanato de 2024 Carol Gandra

A FNA contará com 700 estandes ocupados por artesãos de todos os estados brasileiros. Serão comercializados produtos tradicionais e contemporâneos em diferentes técnicas, materiais e estilos: “Há cerca de 30 mil itens à venda. Tem de tudo: objetos de decoração, roupas, toalhas, luminárias, tapetes, obras de arte e muito mais”, contou Tânia Machado, organizadora do evento.

Ainda segundo Tânia, os valores dos produtos variam entre R$ 5 e R$ 10 mil, e a maior parte custa em torno de R$ 50 a R$ 150. Você pode conferir todos os artesãos participantes no catálogo virtual, disponível no site catalogofna.org.br

Diversas atrações

A programação inclui a mostra imersiva “Sustentabilidade em Ação”, com elementos visuais interativos, jogos, informações sobre espécies nativas e painéis educativos. Monitores estarão disponíveis para orientar o público.

“Teremos uma calculadora que, através de perguntas simples, dirá quanto cada pessoa emite de gás estufa por ano e como diminuir esses danos de forma prática”, afirmou Tânia Machado. Ela foi desenvolvida em parceria com a Engear e estará disponível no site da consultoria e por QR Code durante o encontro.

Além disso, todos os dias contarão com uma performance abordando consumo consciente e atitudes cotidianas relacionadas ao meio ambiente.

A feira também vai promover o “Concurso de Presépios Feitos com Materiais Reciclados” e o “Concurso de Esculturas Feitas com Sucatas”. As obras serão avaliadas por um júri especializado e também receberão votos do público. As melhores peças ficarão expostas durante todo o evento.

Também haverá oficinas artesanais, distribuídas em dez salas, com o uso de materiais reaproveitados. Entre as técnicas estão enfeites de Natal, boneca de CD, eco bijoux de cápsulas de café, cachepô de prendedores, reciclagem de vidro e pintura com terra.

A feira ainda promete música e boa gastronomia: “Teremos praça de alimentação, onde as pessoas vão encontrar de sanduíches a pratos”, disse a organizadora. “Vão acontecer cortejos de cancioneiros do folclore”, completou.

Compensação de carbono e gestão de resíduos

O número de 360 toneladas de gás carbônico produzidas tem base na análise dos eventos de 2023 e 2024. “Consideramos o carbono emitido por todos os prestadores de serviço e expositores, transporte de pessoas e mercadorias, resíduos reciclados e os que vão para aterros, energia e água gastos”, contou Tânia Machado.

A compensação é realizada através do plantio de árvores em áreas urbanas degradadas, o que, ao longo dos anos, melhora a qualidade do ar e aumenta a retenção de carbono.

Até o momento, foram plantadas mais de 2 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado em cinco áreas municipais: Serra do Engenho Nogueira e os parques Brejinho, Vitória, Goiânia e Alfredo Sabetta.

A organização também pretende reutilizar ou reciclar pelo menos 80% dos resíduos do evento. Serão utilizados sacolas, copos, pratos e canudos biodegradáveis, e haverá orientações sobre o descarte correto.

Serviço

Feira Nacional de Artesanato

Local: Expominas — av. Amazonas, 6.200, Gameleira

Datas e horários:

• 3, 4 e 5/12 (quarta a sexta): 14h às 22h

• 6/12 (sábado): 10h às 22h

• 7/12 (domingo): 10h às 22h

Site: feiranacionaldeartesanato.com.br

Instagram: @feiranacionaldeartesanato

Ingressos no site 

