COMPRAS DE FIM DE ANO

Com a chegada de dezembro, Feira Hippie terá horário estendido

Nos próximos quatro domingos, a feira localizada na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, vai acontecer das 7h às 15h

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/12/2025 17:21 - atualizado em 02/12/2025 17:23

A feira conta com mais de 1,5 mil barracas, distribuídas mais de 10 setores. Com o fim do ano, a expectativa é de que o número de visitantes aumente entre 30 a 35%
A feira conta com mais de 1,5 mil barracas, distribuídas em mais de 10 setores. Com o fim do ano, a expectativa é de que o número de visitantes aumente entre 30 a 35% crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A tradicional Feira Hippie terá o horário estendido neste fim de ano. Com a expectativa de um aumento das vendas durante o mês de dezembro, o funcionamento será ampliado em uma hora. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nos próximos quatro domingos (7, 14, 21 e 28), a Feira Hippie vai acontecer das 7h às 15h. De acordo com a Secretaria Municipal de Política Urbana, o local recebe cerca de 60 mil visitantes - número que deve aumentar de 30% a 35% neste período de compras de fim de ano. 

Nestas datas, a liberação das vias está prevista para as 18h30, após a desmontagem das barracas e a desocupação da área. A Feira Hippie ocupa cerca de um quilômetro da Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. 

A feira conta com mais de 1,5 mil barracas, distribuídas em diversos setores como casa (mobiliários, cestaria, decorações, tapeçaria, cama, mesa e banho); vestuário; vestuário infantil; bijuterias; acessórios; calçados; artes plásticas e alimentação, por exemplo.

