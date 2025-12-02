Com a chegada de dezembro, Feira Hippie terá horário estendido
Nos próximos quatro domingos, a feira localizada na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, vai acontecer das 7h às 15h
compartilheSIGA
A tradicional Feira Hippie terá o horário estendido neste fim de ano. Com a expectativa de um aumento das vendas durante o mês de dezembro, o funcionamento será ampliado em uma hora.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nos próximos quatro domingos (7, 14, 21 e 28), a Feira Hippie vai acontecer das 7h às 15h. De acordo com a Secretaria Municipal de Política Urbana, o local recebe cerca de 60 mil visitantes - número que deve aumentar de 30% a 35% neste período de compras de fim de ano.
Leia Mais
Nestas datas, a liberação das vias está prevista para as 18h30, após a desmontagem das barracas e a desocupação da área. A Feira Hippie ocupa cerca de um quilômetro da Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A feira conta com mais de 1,5 mil barracas, distribuídas em diversos setores como casa (mobiliários, cestaria, decorações, tapeçaria, cama, mesa e banho); vestuário; vestuário infantil; bijuterias; acessórios; calçados; artes plásticas e alimentação, por exemplo.