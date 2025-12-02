O Boticário distribuirá brindes em evento na Praça da Liberdade em BH

O Boticário será responsável por uma atração inédita e gratuita de Natal na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Pela primeira vez, a marca de beleza integra o circuito do Natal da Mineiridade com um espaço temático que promete encantar os visitantes entre os dias 1º de dezembro e 6 de janeiro, e contará com a distribuição de brindes para os frequentadores.

A iniciativa transforma parte do Palácio da Liberdade em uma instalação cenográfica com o formato de caixas de presente gigantes. Dentro do local, o público encontrará um ambiente imersivo, ideal para fotos, além de uma cabine fotográfica e a oportunidade de experimentar produtos da marca.

A proposta é oferecer uma experiência que reforce o espírito natalino como um período de afeto, celebração e troca de carinho. A marca é tradicionalmente uma das mais lembradas pelos consumidores na hora de comprar presentes de fim de ano.

Como visitar a atração de Natal do Boticário

A visitação ao espaço é gratuita e aberta a todos os públicos. Para participar, basta realizar um cadastro rápido no próprio local. A entrada é limitada a uma por CPF durante todo o período do evento, garantindo que mais pessoas possam aproveitar as novidades.

Ao entrar, os visitantes podem tirar fotos no ambiente personalizado e na cabine temática, recebendo um registro especial da visita. Além disso, a marca distribuirá brindes exclusivos para quem passar pela experiência.

A escolha da Praça da Liberdade como palco para a estreia não foi por acaso. O local é um dos pontos de encontro mais tradicionais de famílias e amigos durante as festividades de fim de ano na capital mineira. Com a ação, a empresa busca se conectar ainda mais com o público, fortalecendo laços em um cenário icônico da cidade.