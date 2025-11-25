Assine
ESPÍRITO NATALINO

Quantas lâmpadas foram usadas na iluminação de Natal da Praça da Liberdade?

Uma imensidão de micro lâmpadas foi instalada em todos os cantos do icônico ponto turístico de BH, mas o governo estadual guarda segredo sobre o valor investido

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
25/11/2025 17:33 - atualizado em 25/11/2025 17:34

Coreto é um dos pontos tradicionalmente iluminados durante o Natal na Praça da Liberdade
Coreto é um dos pontos tradicionalmente iluminados durante o Natal na Praça da Liberdade crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Não somente a beleza, mas também o gigantismo da decoração de Natal tem chamado a atenção de quem visita a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Cada canto dos 35 mil m² da praça foi totalmente coberto por um manancial de pequenas lâmpadas, em sua maioria brancas, que tornam o local o mais visitado da cidade neste período do ano, notoriamente durante a noite.

Para se ter uma ideia da logística envolvida, somente de lâmpadas foram instalados dois milhões de pontos de LED. A título de comparação, a cidade litorânea de Santos, em São Paulo, usou número parecido (2,2 milhões de lâmpadas) para iluminar as cinco regiões de todo o município, o que demandou uma verba de R$ 8,1 milhões. A cidade mineira de Araxá, no Alto Paranaíba, também usou dois milhões de lâmpadas em um circuito de cinco quilômetros, ao custo de R$ 2 milhões.

E quanto custou a decoração de Natal instalada na Praça da Liberdade, em BH? Ao contrário dos paulistas e araxaenses, a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais mantém segredo e não quis revelar o valor investido na iluminação.

Aparentemente, o número de lâmpadas vem aumentando ao avançar dos anos. Em 2018, por exemplo, foram usadas 400 mil microlâmpadas - cinco vezes menos do que o número deste ano. A reportagem perguntou a entidade estadual quantas lâmpadas foram instaladas no ano passado, mas o Executivo também não respondeu.

Tamanha quantidade de lâmpada deve consumir bastante energia. A reportagem fez essa pergunta à Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, mas a informação também não foi divulgada.

O processo de montagem é igualmente grandioso e envolveu cerca de 120 profissionais trabalhando durante mais de 20 dias. Segundo Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado (fundação estatal parceira na iniciativa), a edição deste ano tem inovações, como cascatas de LED na alameda central, cordões iluminando a vegetação, fitas de LED distribuídas pelo local, mangueiras luminosas e pisca-piscas, que criam uma sensação de movimento. “É bacana porque, mesmo enquanto as lâmpadas estão piscando, ainda há aquela sensação de que o ambiente está iluminado”, disse o gestor. 

Além da iluminação, a Praça da Liberdade recebeu 175 esculturas de arame criadas pelo artesão de Ouro Preto José Francisco Azevedo, conhecido como Zé do Arame. Também estão expostos 11 portais e 30 esculturas em metal (peças em recorte de pássaros regionais), que foram produzidos por maquinário robótico com cortes digitais programados.

Efeitos especiais

O espetáculo de luzes, que inclui projeções mapeadas e shows de laser, foi inaugurado na segunda-feira (17/11), e fica em exposição até o dia da Folia de Reis, em 6 de janeiro de 2026.

Diariamente, entre 18h e 0h, uma projeção mapeada é exibida na fachada do Palácio da Liberdade, edifício que compõe o Circuito Liberdade. A técnica de vídeo mapping cria ilusões visuais em apresentações que acontecem a cada 10 minutos desde o dia de inauguração.

Também foram realizados shows individuais com drones. O primeiro, celebrando o Natal, ocorreu em 17 de novembro, dia da inauguração; o segundo, em 23 de novembro. O próximo espetáculo acontecerá durante a virada do ano. 

O espetáculo conta com 120 drones que trabalham em conjunto. Os aparelhos sobem aos céus desligados, são guiados por geolocalização e coordenados por um drone “líder”, que dá o comando. 

A apresentação ainda conta com lasers que alcançam até três quilômetros, projetando feixes de luz em direção à alameda central da praça, criando efeitos especiais.

Consumo de energia, manutenção e precauções

Devido à complexidade da estrutura, equipes de manutenção atuam diariamente na praça. Há grupos responsáveis pela cenografia, fitas de LED, luzes provisórias e eventuais sinistros. 

Por dezembro ser historicamente um mês marcado por fortes chuvas no Brasil, todos os equipamentos utilizados são à prova d’água, embora o clima ainda represente um desafio para instalações luminosas.

A Praça da Liberdade não é a única a receber a iluminação, batizada de Natal da Mineiridade. Neste ano, o projeto também se estende ao interior de Minas Gerais, com destaque para o Natal Barroco de São João del-Rei e diversas apresentações de corais em cidades mineiras.

Destaques da decoração

Cada espaço da praça traz elementos simbólicos das regiões de Minas, sempre com uma igreja representando o elo afetivo entre os povos e suas origens.

Entre os destaques da cenografia estão a Revoada de Pássaros, uma instalação luminosa que simboliza o voo da liberdade e a ascensão espiritual, e o percurso encantado que leva o visitante da Avenida João Pinheiro até o Palácio da Liberdade, transformado na Casa do Papai Noel. O presépio iluminado sobre o espelho d’água e o coreto da praça, que retoma seu uso original com apresentações diárias de corais, orquestras, congadeiros e artistas mineiros, completam o circuito. 

O local é dividido em seis setores temáticos, cada um inspirado em um símbolo da cultura mineira: Fé e Tradição, Luz e Esperança, Artes, Vila Mineiridade, Coreto Musical e o Presépio. Cada área abriga experiências distintas, desde apresentações musicais e teatrais até intervenções artísticas e momentos de espiritualidade convidando o visitante a percorrer um caminho simbólico entre a fé, a cultura e a inovação.

Quando a fome bater, procure a Vila Mineiridade, montada na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade. O local reúne gastronomia, artesanato e cultura popular. (Com informações de Queren Hapuque)

Programação 

Praça da Liberdade

  • 12/12: Espetáculo de drones no aniversário de Belo Horizonte

  • 22, 23 e 24/12: Cortejo do Noel e programação especial do Show do Noel

  • 24/12: Programação de véspera de Natal

  • 6/01: Encerramento com a Queima das Fitas dos Desejos, na Av. João Pinheiro

(*) Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha

