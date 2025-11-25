Quantas lâmpadas foram usadas na iluminação de Natal da Praça da Liberdade?

Não somente a beleza, mas também o gigantismo da decoração de Natal tem chamado a atenção de quem visita a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Cada canto dos 35 mil m² da praça foi totalmente coberto por um manancial de pequenas lâmpadas, em sua maioria brancas, que tornam o local o mais visitado da cidade neste período do ano, notoriamente durante a noite.

Para se ter uma ideia da logística envolvida, somente de lâmpadas foram instalados dois milhões de pontos de LED. A título de comparação, a cidade litorânea de Santos, em São Paulo, usou número parecido (2,2 milhões de lâmpadas) para iluminar as cinco regiões de todo o município, o que demandou uma verba de R$ 8,1 milhões. A cidade mineira de Araxá, no Alto Paranaíba, também usou dois milhões de lâmpadas em um circuito de cinco quilômetros, ao custo de R$ 2 milhões.

E quanto custou a decoração de Natal instalada na Praça da Liberdade, em BH? Ao contrário dos paulistas e araxaenses, a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais mantém segredo e não quis revelar o valor investido na iluminação.

Aparentemente, o número de lâmpadas vem aumentando ao avançar dos anos. Em 2018, por exemplo, foram usadas 400 mil microlâmpadas - cinco vezes menos do que o número deste ano. A reportagem perguntou a entidade estadual quantas lâmpadas foram instaladas no ano passado, mas o Executivo também não respondeu.

Tamanha quantidade de lâmpada deve consumir bastante energia. A reportagem fez essa pergunta à Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, mas a informação também não foi divulgada.

O processo de montagem é igualmente grandioso e envolveu cerca de 120 profissionais trabalhando durante mais de 20 dias. Segundo Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado (fundação estatal parceira na iniciativa), a edição deste ano tem inovações, como cascatas de LED na alameda central, cordões iluminando a vegetação, fitas de LED distribuídas pelo local, mangueiras luminosas e pisca-piscas, que criam uma sensação de movimento. “É bacana porque, mesmo enquanto as lâmpadas estão piscando, ainda há aquela sensação de que o ambiente está iluminado”, disse o gestor.

Além da iluminação, a Praça da Liberdade recebeu 175 esculturas de arame criadas pelo artesão de Ouro Preto José Francisco Azevedo, conhecido como Zé do Arame. Também estão expostos 11 portais e 30 esculturas em metal (peças em recorte de pássaros regionais), que foram produzidos por maquinário robótico com cortes digitais programados.

Efeitos especiais

O espetáculo de luzes, que inclui projeções mapeadas e shows de laser, foi inaugurado na segunda-feira (17/11), e fica em exposição até o dia da Folia de Reis, em 6 de janeiro de 2026.

Diariamente, entre 18h e 0h, uma projeção mapeada é exibida na fachada do Palácio da Liberdade, edifício que compõe o Circuito Liberdade. A técnica de vídeo mapping cria ilusões visuais em apresentações que acontecem a cada 10 minutos desde o dia de inauguração.

Também foram realizados shows individuais com drones. O primeiro, celebrando o Natal, ocorreu em 17 de novembro, dia da inauguração; o segundo, em 23 de novembro. O próximo espetáculo acontecerá durante a virada do ano.

O espetáculo conta com 120 drones que trabalham em conjunto. Os aparelhos sobem aos céus desligados, são guiados por geolocalização e coordenados por um drone “líder”, que dá o comando.

A apresentação ainda conta com lasers que alcançam até três quilômetros, projetando feixes de luz em direção à alameda central da praça, criando efeitos especiais.

Consumo de energia, manutenção e precauções

Devido à complexidade da estrutura, equipes de manutenção atuam diariamente na praça. Há grupos responsáveis pela cenografia, fitas de LED, luzes provisórias e eventuais sinistros.

Por dezembro ser historicamente um mês marcado por fortes chuvas no Brasil, todos os equipamentos utilizados são à prova d’água, embora o clima ainda represente um desafio para instalações luminosas.

A Praça da Liberdade não é a única a receber a iluminação, batizada de Natal da Mineiridade. Neste ano, o projeto também se estende ao interior de Minas Gerais, com destaque para o Natal Barroco de São João del-Rei e diversas apresentações de corais em cidades mineiras.

Destaques da decoração

Cada espaço da praça traz elementos simbólicos das regiões de Minas, sempre com uma igreja representando o elo afetivo entre os povos e suas origens.

Entre os destaques da cenografia estão a Revoada de Pássaros, uma instalação luminosa que simboliza o voo da liberdade e a ascensão espiritual, e o percurso encantado que leva o visitante da Avenida João Pinheiro até o Palácio da Liberdade, transformado na Casa do Papai Noel. O presépio iluminado sobre o espelho d’água e o coreto da praça, que retoma seu uso original com apresentações diárias de corais, orquestras, congadeiros e artistas mineiros, completam o circuito.

O local é dividido em seis setores temáticos, cada um inspirado em um símbolo da cultura mineira: Fé e Tradição, Luz e Esperança, Artes, Vila Mineiridade, Coreto Musical e o Presépio. Cada área abriga experiências distintas, desde apresentações musicais e teatrais até intervenções artísticas e momentos de espiritualidade convidando o visitante a percorrer um caminho simbólico entre a fé, a cultura e a inovação.

Quando a fome bater, procure a Vila Mineiridade, montada na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade. O local reúne gastronomia, artesanato e cultura popular. (Com informações de Queren Hapuque)

Programação

Praça da Liberdade

12/12: Espetáculo de drones no aniversário de Belo Horizonte

22, 23 e 24/12: Cortejo do Noel e programação especial do Show do Noel

24/12: Programação de véspera de Natal

6/01: Encerramento com a Queima das Fitas dos Desejos, na Av. João Pinheiro

