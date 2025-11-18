Assine
Chester até fora do Natal? A ave surpreende com receitas que fazem sucesso

Vá além da ceia de Natal: veja como usar a ave em pratos práticos e saborosos para o dia a dia, como um sanduíche gourmet ou um assado de domingo

Iris Aguiar
18/11/2025 16:25 - atualizado em 18/11/2025 16:49

O chester é um prato coringa que funciona como entrada, acompanhamento ou até mesmo como prato principal crédito: iStock

Associado quase que exclusivamente às festas de fim de ano, o Chester pode ser uma opção surpreendente e versátil para refeições em qualquer época. Suculenta e com um sabor mais suave que o peru, a ave se adapta bem a diferentes preparos, indo muito além do tradicional assado de Natal. Com criatividade, é possível transformá-la em pratos práticos para o dia a dia ou em uma estrela para o almoço de domingo.

Explorar o uso do Chester na cozinha é uma forma de variar o cardápio com uma proteína de qualidade. Seja em um sanduíche caprichado, um salpicão cremoso ou um assado com novos temperos, a ave oferece um excelente rendimento e um resultado que agrada a diferentes paladares. Confira abaixo três ideias para você inovar.

1. Chester assado com limão e ervas

Uma versão leve e aromática do clássico assado, com preparo total de cerca de três horas (além da marinada). O mix cítrico de limão siciliano e ervas frescas deixa a carne macia, úmida e perfumada.

Ingredientes

  • 1 Chester

  • Suco de 2 limões-sicilianos

  • Ramos de alecrim fresco

  • Ramos de tomilho fresco

  • Azeite

  • Sal a gosto

  • Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Verifique na embalagem se o Chester já vem temperado e ajuste o sal, se necessário.

  2. Tempere a ave por dentro e por fora com sal e pimenta.

  3. Regue com o suco de limão e o azeite.

  4. Espalhe os ramos de alecrim e tomilho na superfície e dentro da cavidade.

  5. Deixe marinar por, no mínimo, 2 horas.

  6. Preaqueça o forno a 180 °C.

  7. Cubra a ave com papel-alumínio e asse até que a carne esteja macia.

  8. Nos minutos finais, retire o papel para dourar.

2. Sanduíche gourmet

Uma forma prática de transformar sobras de Chester em um lanche sofisticado. O segredo está no molho cremoso e nos acompanhamentos frescos.

Ingredientes

  • Chester cozido e desfiado

  • Maionese

  • Mostarda Dijon

  • Salsinha picada

  • Pão (ciabatta, brioche ou outro de sua preferência)

  • Folhas de rúcula

  • Tomate em fatias

  • Queijo de sua preferência

  • Cebola caramelizada (opcional)

Modo de preparo

  1. Misture o Chester desfiado com maionese, um toque de mostarda Dijon e salsinha.

  2. Corte o pão escolhido ao meio e acrescente a mistura.

  3. Adicione rúcula, fatias de tomate e o queijo.

  4. Inclua cebola caramelizada, se desejar um toque adocicado.

  5. Feche o sanduíche e sirva imediatamente.

3. Salpicão cremoso


Prato versátil que funciona como entrada, acompanhamento ou refeição leve nos dias quentes. A textura do Chester se equilibra com os ingredientes crocantes e o molho cremoso.

Ingredientes

  • Chester desfiado

  • Cenoura ralada

  • Milho-verde

  • Ervilha

  • Maçã verde picada

  • Uvas-passas (opcional)

  • Batata palha (para finalizar)

Para o molho:

  • Maionese

  • Creme de leite

  • Suco de limão

Modo de preparo

  1. Em uma tigela grande, misture o Chester desfiado com cenoura, milho, ervilha e maçã verde.

  2. Prepare o molho combinando maionese, creme de leite e suco de limão.

  3. Incorpore o molho aos ingredientes e mexa até ficar uniforme.

  4. Acrescente uvas-passas, se desejar.

  5. Finalize com batata palha somente na hora de servir, para manter a crocância.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

