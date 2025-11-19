Virada da Liberdade 2025: programação completa de shows e atrações

O Governo de Minas divulgou nesta quarta-feira (19/11) os espetáculos da 4ª edição da Virada da Liberdade, que terá palco cenográfico e show inédito de drones. Na edição de 2024, cerca de 120 mil pessoas participaram das quase 7 horas de programação.

O tema deste ano será “Fé no Amanhã”. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o evento reforça a imagem de Minas como referência em turismo cultural, inovação e hospitalidade. A programação completa foi apresentada em coletiva no Palácio da Liberdade.

A festa terá um palco cenográfico, show de drones inédito, videomapping ampliado e homenagem a Lô Borges. A programação é gratuita e busca valorizar artistas do estado e reunir o público em uma grande confraternização.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, a iniciativa também pretende estimular o turismo na capital.

“A Virada atrai turistas, aquece o comércio, movimenta a economia criativa e coloca o estado no mapa dos grandes destinos de fim de ano”, diz. “A partir do tema ‘Fé no Amanhã’, nós celebramos um ano com muitas conquistas e avançamos rumo ao novo, ao que se inicia com muita fé e boas expectativas nessa construção”, finaliza a Botega.

Palco cenográfico

Na Praça da Liberdade, uma instalação com palco destacará o Palácio como símbolo central da identidade mineira.

A programação começará com atrações para crianças: a banda Pé de Sonho apresentará um projeto musical voltado ao público infantil e às famílias. Em seguida, o violonista Juarez Moreira fará uma apresentação marcada por técnica e sensibilidade.

Aline Calixto levará o samba para a Virada em uma apresentação que une tradição e contemporaneidade.

A banda mineira Lagum também estará entre as atrações. Segundo o vocalista Pedro Calais, o evento valoriza a diversidade e cumpre um papel social importante.

“O evento é muito democrático, é de graça, por isso é uma satisfação apresentar o nosso som e a nossa arte para uma parcela maior de Belo Horizonte”, diz. “Costumamos fazer apresentações aqui, mesmo que hoje em dia a maioria dos shows que fazemos seja ao longo do Brasil. Nós temos Belo Horizonte como um lugar que representa a nossa raiz”, finaliza o vocalista.

Fundada em 2014, na cidade de Brumadinho, na Grande BH, o grupo é composto por Francisco Jardim (baixo), Otávio Cardoso (guitarra/vocal), Pedro Calais (vocal), Glauco Borges (guitarra) e Tio Wilson (bateria). Eles se apresentaram no BeFly Hall em setembro e abriram o show da banda estadunidense Imagine Dragons, na MRV Arena, em outubro.

Para encerrar a noite, o vocalista Bruno Gouveia, de Ituiutaba, se apresenta com a banda Biquíni (antiga Biquíni Cavadão), trazendo os sucessos do antigo grupo.

Homenagem ao Lô Borges

O músico Lô Borges, que faleceu no dia 3/11, seria uma das atrações desta 4ª edição da Virada Cultural. Uma homenagem está sendo desenvolvida pela organização.

“Lô estava previsto em nossa programação de Ano Novo, ele traria o Clube da Esquina”, aponta. “A homenagem está sendo feita com muito carinho e com muita atenção, em conjunto com a família e com os amigos próximos”, finaliza.

A secretária não quis dar mais detalhes sobre o que aconteceria e quer manter o clima de suspense.

Drones

Próximo à meia-noite, a apresentação inédita de drones celebrará a chegada do novo ano. Segundo a Secult, o show terá fogos de baixo ruído, baixa emissão de fumaça e efeitos especiais em três pontos do Palácio da Liberdade, conduzido pelo mestre de cerimônia Kdu dos Anjos.

Na edição de 2024, 400 drones fizeram uma apresentação com lasers e desenhos que remetiam a locais, à natureza e às paisagens de Minas Gerais. Na ocasião, o tombamento do modo de fazer queijo minas artesanal foi celebrado com uma figura representando o queijo mineiro.”

Virada eletrônica na Estação

Na Praça da Estação, atrás do Museu de Artes e Ofícios, será realizada uma programação com apoio da Cemig, com seis horas de atividades culturais gratuitas. O evento promete uma celebração inclusiva que valoriza tanto a cultura quanto a gastronomia de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO

Virada da Liberdade 25/26

Data: 31/12, a partir das 18h

Local: Praça da Liberdade - Evento gratuito