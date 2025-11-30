Encontro marcado com os artesãos e a sustentabilidade

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

A 36ª Feira Nacional de Artesanato, que será realizada de quarta a domingo no Expominas, em Belo Horizonte, deve gerar cerca de R$ 50 milhões em negócios nos cinco dias do evento por onde devem passar mais de 100 mil pessoas. A expectativa é de que sejam gerados aproximadamente dois mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, sem contar os 3.500 artesãos e artistas de todos os estados, distribuídos em 700 estandes. Este ano, a feira terá como tema a sustentabilidade.

“A parceria com a Eco Restaura e a Engear Consultoria foi fundamental para conseguirmos implantar ações estratégicas que neutralizam os impactos ambientais do evento e conscientizam a população sobre a adoção de condutas socioambientais em seu dia a dia”, declara Tânia Machado, organizadora da feira, citando as empresas responsáveis por estudar e planejar ações concretas para redução dos gases de efeito estufa pelo evento.

Uma das iniciativas é o plantio de mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado na Serra do Engenho Nogueira e nos parques do Brejinho, Vitória, Goiânia e Alfredo Sabetta. Além disso, a intenção e reutilizar ou reciclar grande parte do lixo gerado. “Faremos uma campanha de sensibilização com os visitantes para que eles nos ajudem a cumprir a meta de 80% de reciclados, jogando o lixo certo no local correto”, informa Tânia Machado.

Economizando água

Dentro da estratégia global de redução de 15% das áreas de armazenamento de resíduos de bauxita até 2030, em comparação com 2015, a unidade da Alcoa em Poços de Caldas está celebrando três anos da instalação do Filtro Prensa em sua unidade em Minas, com investimentos de mais de R$ 300 milhões. Segundo a empresa, o equipamento foi o primeiro a ser instalado pela Alcoa do Brasil.

“O sistema tem garantido maior controle e estabilidade no gerenciamento dos resíduos, ao mesmo tempo em que aumenta a recirculação de água na operação, contribuindo diretamente para a redução do consumo hídrico”, diz a empresa em nota. “Os avanços proporcionados pela tecnologia também abriram caminhos para novas frentes de pesquisa e desenvolvimento voltadas ao aproveitamento do resíduo em aplicações sustentáveis”, acrescenta.

Escritório novo

Com investimentos da ordem de R$ 2 milhões, a Trevo Lácteos inaugurou em meados de novembro sua nova sede administrativa, em Sete Lagoas. Segundo a empresa, o aporte na unidade administrativa de 408 metros quadrados faz parte do plano estratégico da matriz alemã que já destinou mais de R$ 60 milhões para a indústria mineira.

A nova sede visa modernizar a gestão e dar suporte à expansão da empresa no país. “O investimento no escritório faz parte de um plano estratégico de crescimento da Ehrmann no Brasil, desde que adquiriu 100% da Trevo Lácteos em 2022”, diz a empresa em nota. A inauguração contou com a presença de executivos de alto escalão da Alemanha, incluindo Christian Ehrmann, CEO Global da Ehrmann e representante da terceira geração da família fundadora.

Para o carnaval

Com a meta de atingir um faturamento de R$ 10 milhões no ano que vem, a mineira Equilibrista, produtora de drinques em lata, planeja incrementar suas vendas no carnaval de 2026; “A ideia é comercializar um milhão de latas no período de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, dobrando as vendas em relação ao ano anterior” estima Eric Morais, executivo com larga experiência em empresas como Red Bull, Yvy e Wine, responsável pelo setor comercial da Equilibrista.

Metade do total de latas deve ser vendida no carnaval, impulsionada pelos blocos de rua e seus desdobramentos. A empresa aposta no lançamento do Chablauzin, drink feito a partir de chá de chapéu de couro, limão siciliano, guaraná e vodca. A estratégia é similar ao carnaval do ano passado, quando a Equilibrista lançou a Veneta, que rapidamente esgotou em vários pontos de venda.

Fábrica no Sul

Com investimentos de R$ 70 milhões e a previsão de gerar 150 novos empregos no ano que vem, a Welling Mottor, subsidiária do Grupo Midea, inaugurou em Santa Rita do Sapucaí uma fábrica de motores elétricos para ar-condicionado.

“O investimento da Welling Motor é resultado a missão à Ásia, em junho, e prova que Minas está no caminho certo para gerar mais oportunidades para a população”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas, Mila Corrêa da Costa. A nova planta é dedicada à fabricação de motores DC para unidades externas de ar-condicionado, com processos completos de injeção, estamparia, montagem e embalagem. A unidade segue padrões globais de eficiência energética e automação.

O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) em Belo Horizonte teve aumento 2,14% em outubro Jair Amaral/EM/D.A Press - 10/12/24

Imóveis

Uma pesquisa da Abecip mostra que o Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) em Belo Horizonte teve aumento 2,14% em outubro na comparação com setembro. No ano, a capital mineira registra valorização de 18,63%, com crescimento de 21,12% em 12 meses. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a valorização em BH é um das maiores entres as nove capitais analisadas. No Brasil, o IGMI-R avançou 2,52% no mês, com 15,53% no ano e 16,76% em 12meses.

