Minas na Rota da Descarbonização

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Com um conjunto de 158 projetos voltados para descarbonização em setores estratégicos do estado e uma previsão de investimentos “verdes” de R$ 111,88 bilhões, Minas Gerais deve atingir a neutralidade climática em 2050. Um estudo da Invest Minas aponta o caminho para essa neutralidade, destacando carvão vegetal na siderurgia e restauração florestal no campo. O Programa Rota da Descarbonização apresenta novas diretrizes e soluções tecnológicas para a descarbonização dos setores de Indústria, Energia e Agropecuária, Florestas e Uso da Terra. Para a indústria, as soluções buscam conciliar eficiência com redução de emissões. A cadeia do ferro-gusa e do aço, responsável por metade das emissões industriais mineiras, terá como foco: adoção ampliada de carvão vegetal de origem sustentável e incentivo ao uso de fornos elétricos (EAF). Já na produção de cimento (27% das emissões do setor), a estratégia é a ampliação do uso de aditivos e substitutos do clínquer. “Estamos transformando ciência em estratégia, estratégia em projetos e projetos em novas oportunidades”, afirma Gustavo Garcia Vieira de Almeida, diretor de Gestão e Novos Negócios da Invest Minas. No campo, a maior contribuição para o cumprimento da meta climática virá do uso da terra, com a restauração florestal e a redução do desmatamento podendo responder por mais de 60% da mitigação projetada para o agronegócio.

R$ 2 bilhões

é o valor que a VLI captou em dois processos de emissão de debêntures para obras na Ferrovia Centro-Atlântica. As capitações têm vencimento entre 10 anos e 12 anos



Na faxina

O ditado "a primeira impressão é a que fica" nunca foi tão literal quanto no mercado automotivo de alto padrão em Belo Horizonte. A notícia de que a Jan-Pro, líder em limpeza comercial, fatura R$ 18 milhões na capital mineira – 25% a mais, impulsionada por concessionárias premium como BMW e Volvo – não é apenas um número de crescimento. É a prova de que a experiência do cliente começa, e talvez termine, no chão do showroom. Se o ambiente onde um carro de luxo está exposto não for impecável, o produto, por tabela, perde credibilidade. É o que o sócio da Jan-Pro, Matheus Freitas, chama de "limpeza de luxo": um serviço técnico, detalhado, que valida o preço e a qualidade do veículo. Essa profissionalização do nicho elevou BH ao top 2 nacional de atuação da Jan-Pro, superando capitais maiores. A alta performance da rede, que agora representa 21% do faturamento nacional em Minas Gerais, mostra que a exigência do consumidor de luxo não está apenas no motor, mas na embalagem da compra.

“O cliente analisa mais, compara mais e compra apenas o que faz sentido. A indústria precisa acompanhar essa maturidade com qualidade e eficiência”

Rogério Vasconcellos,

presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais



Prato saudável

Enquanto o Brasil continua a debater a logística de grandes commodities, a Liv Up, maior foodtech de comida saudável do país, está desenhando o futuro da distribuição de alimentos frescos com sua expansão em Minas Gerais. A abertura de um novo centro de distribuição em Juiz de Fora – o sexto hub inaugurado só este ano – é um movimento que merece atenção. A foodtech investiu aproximadamente R$ 750.000,00 em três CDs no estado de Minas: BH, Uberlândia e o Juiz de Fora. A meta da Liv Up, de faturar R$ 250 milhões até o final de 2025, está intrinsecamente ligada à sua capacidade de alcançar 500 mil potenciais clientes. A logística de "última milha" para produtos perecíveis exige investimento em tecnologia, ultracongelamento e eficiência.



No Natal

O comércio mineiro está em clima de festa. De acordo com a pesquisa “Expectativa de Vendas Natal 2025” da Fecomércio MG, 52% dos comerciantes esperam um faturamento superior ao registrado no ano passado. Impulsionados por esse otimismo, os principais shoppings da capital mineira lançaram campanhas de Natal com foco em presentes de alto padrão e sorteios de veículos de luxo. No BH Shopping, a cada R$ 800 em compras, o cliente ganha um Panetone Kopenhagen sabor chocolate (530g) e um número da sorte para concorrer a dois Audi Q3 0km. O DiamondMall, a cada R$ 800 em compras, os consumidores ganham um par de taças Strauss, referência internacional em cristais de luxo, e concorrem a dois BMW X1. Já no Pátio Savassi o valor mínimo para participação é de R$ 700. Com este valor, o cliente garante uma bolsa térmica da LIVE! e um número da sorte para concorrer a um Volvo EX30 preto 100% elétrico..

Empreendedoras

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no último dia 19, o BDMG deu um recado claro: o crédito não pode ser um obstáculo. Com R$ 60 milhões liberados para cerca de mil empreendedoras mineiras de janeiro a outubro, o banco demonstra que o modelo é sustentável e necessário. Mulheres comandam 40% das MPEs no estado e, historicamente, são as que mais sofrem com o acesso ao financiamento. O BDMG, pioneiro em linhas exclusivas, não está apenas "ajudando"; está investindo no motor de Minas. É o desenvolvimento agindo na ponta.

Mapa Aéreo

Os novos voos da Latam em 2026 para Juiz de Fora e Uberaba confirmam a tese de que incentivo fiscal ajuda. A Latam está voltando a operar com aeronaves Airbus para o interior é um sinal claro do efeito da redução do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV). Segundo o governo de Minas, essa medida redesenhou a aviação. Confins saiu de 300 voos semanais em 2019 para ser um dos hubs de maior crescimento do Brasil. Cada nova rota não é só conveniência, é competitividade logística que atrai investimentos e movimenta a economia regional. O céu de Minas está, comprovadamente, aberto para negócios.

