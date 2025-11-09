Shoppings da Multiplan em BH expandem área de vendas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Com investimentos de R$ 30 milhões, o BH Shopping deu início à sua sexta expansão, que vai adicionar mais 1.962 metros quadrados de área bruta locável (ABL) ao centro de compras que completou 45 anos em setembro. O novo espaço representa um crescimento de 4,1% sobre a área bruta locável existente hoje. A previsão é que a expansão do BH Shopping, que abrigará mais 26 lojas e deve gerar 400 empregos, esteja concluída no primeiro semestre de 2026. “Acreditamos que essa nova área vai fortalecer ainda mais a conexão do shopping com seus clientes e lojistas, oferecendo mais conforto, conveniência e oportunidades de negócios”, afirma Simone Fiorello, superintendente do BH Shopping. Inaugurado em 1979, o shopping é o primeiro de Belo Horizonte. Já o DiamondMall, que investiu R$ 86 milhões para inaugurar no fim do ano passado o seu quarto piso, comemora agora um ano da expansão, que adicionou 5 mil metros quadrados de ABL com 26 novas lojas. Com maior área, o empreendimento colhe agora os resultados. No terceiro trimestre as vendas aumentaram 29,1% em relação ao mesmo período do ano passado. “No segundo trimestre de 2025, o shopping já havia registrado alta de 31,6% nas vendas, e no acumulado do primeiro semestre, o crescimento foi de 28,9%”, informa o shopping. “Esse desempenho reforça não apenas o êxito da nossa expansão, mas também o compromisso contínuo do DiamondMall em evoluir junto com as expectativas dos nossos clientes. A chegada de marcas exclusivas em Belo Horizonte e os investimentos em infraestrutura elevam ainda mais o padrão do nosso serviço”, diz Larissa Campos, superintendente do DiamondMall.



Três usinas fotovoltaicas da Auren Energia em Jaíba, no Norte de Minas, com capacidade para gerar 36 megawatts (MW) médios de energia vão abastecer lojas do Assaí nos estados do Acre, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. A estimativa é que a energia seja suficiente para atender a cerca de um terço das unidades atuais do grupo varejista. As usinas serão arredadas pelo Assaí. “Estamos sempre em busca de práticas sustentáveis e novos formatos para otimizar recursos e mitigar os impactos no meio ambiente”, afirma Alexandre Araújo, diretor Administrativo de Operações do Assaí.

Investimentos de R$ 20 milhões e duas usinas solares em Caicó (RN) marcam o início da operação da startup mineira Evolua Energia no Rio Grande do Norte. “Investimos R$ 20 milhões nessas duas usinas solares e vamos produzir uma energia renovável e limpa que vai chegar na casa das pessoas que vivem na região do Seridó”, afirma Fernando Schuffner, CEO da Evolua Energia. A região do Seridó tem como cidade-pólo a própria Caicó e abrange os municípios de São José do Seridó, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte. Em Minas Gerais a empresa concentra metade do seu parque gerador de energia, com potência instalada de 123 megawatts (MW). Desde que entrou em operação, a Evolua Energia já fez investimentos cerca de R$ 988 milhões para atender os consumidores por meio da geração distribuída de energia.

A Ademicon, administradora independente de consórcios, com R$ 2,3 bilhões em crédito até setembro, valor 132% maior do que em igual período do ano passado, acaba de inaugurar uma unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. “A inauguração de uma nova loja da Ademicon faz parte desse movimento, com novas contratações de consultores e equipes de atendimento, contribuindo para o crescimento econômico do estado”, destaca Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), Minas Gerais concentra cerca de 10% das cotas vendidas no país, ou mais de 238 mil, e tem hoje 1,2 milhão de participantes ativos.



A McCain vai expandir sua fábrica em Araxá, no Alto Paranaíba, elevando sua capacidade de produção de batata frita e congelados. O investimento é da ordem de R$ 1,8 bilhão. Dona da Forno de Minas, a empresa vai destinar a expansão de capacidade para atender canais de varejo, cash & carry e food service, incluindo o segmento de fast food. “O Brasil caminha para se tornar o terceiro maior mercado de batatas fritas congeladas do mundo, posicionando-se como uma prioridade estratégica para a McCain. Esse investimento reforça a importância do mercado brasileiro para o nosso negócio e nossa ambição de crescer de forma consistente e responsável”, afirma Aluízio Periquito Neto, diretor-geral do grupo McCain Brasil. A expansão em Araxá inclui nova linha de priodução de batata e uma linha de produtos pré-formados.

É o valor dos ativos do Sicoob no encerramento do primeiro semestre, o que representa alta de 19,84% sobre junho de 2024. As operações de crédito totalizaram R$ 205,8 bilhões no semestre

“O turismo é uma atividade essencial para a economia mineira. O crédito chega em uma época estratégica e vai contribuir para fortalecer os empreendedores que poderão atrair mais visitantes”

Gabriel Viégas Neto

presidente do BDMG, sobre linha de crédito do Fungetur

